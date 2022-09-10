Эстония передала Украине беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS
Эстония передала Украине беспилотные гусеничные бронетранспортеры Themis. Они помогают в эвакуации раненых и подвозе боеприпасов.
Эстонский посол в Украине Каймо Кууск опубликовал фото с медиками батальона Госпитальеры, проводившие обучение с использованием бронетранспортера на полигоне под Киевом.
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Вместе с украинскими волонтерами-медиками Hospitalaller мы увидели, как сделанный Milrem Robotics беспилотный бронетранспортер может спасти жизнь на поле боя. Первый в топе. Больше на подходе,
– написал дипломат.
THeMIS уже в Украине / Фото фейсбук Каймо Кууск
Что нужно знать о THeMIS
THeMIS производства эстонского оборонного предприятия Milrem Robotics может использоваться как для транспортировки боеприпасов, так и для эвакуации раненых.
Бронетранспортер может перевозить вес 750 килограммов. Производителем является компания Milrem Robotics.
Ее стоимость – от 300 тысяч евро. THeMIS находится на вооружении 11 стран, среди которых США, Великобритания и Германия.
THeMIS преследует цель максимально заменить людей на поле боя. Аппарат оснащен гибридным дизельно-электрическим двигателем и может развивать скорость до 20 км/ч.
У таких машин ряд модификаций: от чисто транспортировочных до боевых и разведывательных — это зависит от того, какую именно платформу установят между гусеницами.
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