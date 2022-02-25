Их страна закупила и получила в рамках помощи от США. По словам Салма, также Эстония передаст Украине зенитные боеприпасы и медицинское оборудование.
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Мы предоставляем Украине дополнительную военную помощь. 25 тысяч упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение, боеприпасы, дополнительную партию ракет Javelin и зенитных боеприпасов,
– подчеркнул министр.
Также военно-техническую и гуманитарную помощь Украине оказывает Швеция. Новость сообщил президент Владимир Зеленский.