Их страна закупила и получила в рамках помощи от США. По словам Салма, также Эстония передаст Украине зенитные боеприпасы и медицинское оборудование.

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Мы предоставляем Украине дополнительную военную помощь. 25 тысяч упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение, боеприпасы, дополнительную партию ракет Javelin и зенитных боеприпасов,

– подчеркнул министр.

Также военно-техническую и гуманитарную помощь Украине оказывает Швеция. Новость сообщил президент Владимир Зеленский.

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