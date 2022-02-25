Їх країна закупила та отримала у межах допомоги від США. За словами Салма, також Естонія передасть Україні зенітні боєприпаси та медичне обладнання.

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Ми надаємо Україні додаткову військову допомогу. 25 тисяч упаковок сухих продуктів, медичне обладнання, особисте спорядження, боєприпаси, додаткову партію ракет Javelin та зенітних боєприпасів,

– наголосив міністр.

Також військово-технічну та гуманітарну допомогу Україні надає Швеція. Новину повідомив президент Володимир Зеленський.

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