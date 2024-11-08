Украина получит до конца 2024 года ракеты противовоздушной обороны эстонской оборонной компании Frankenburg Technology для испытаний. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

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Цель компании – выиграть войну

Это обсуждали на встрече в Киеве заместителя министра обороны бригадного генерала Анатолия Клочко с руководством Frankenburg Technology.

Ракеты, которые испытает Украина, предназначены прежде всего для противодействия дронам и способны сбивать цели на высоте до 2 км.

Исполнительный директор Frankenburg Technology Кусти Салм отметил, что цель компании – выиграть эту войну.

Для этого предлагаем образец новой недорогой ракеты для сбивания воздушных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов,

– объяснил Салм.

По его словам, если тестирование этих ракет будет успешным, то производство могут организовать в Украине.