Україна отримає до кінця 2024 року ракети протиповітряної оборони естонської оборонної компанії Frankenburg Technology для випробувань. Про це пише 24 Канал із посиланням на Міноборони України.

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Мета компанії – виграти війну

Це обговорювали на зустрічі у Києві заступника міністра оборони бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом Frankenburg Technology.

Ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії дронам та здатні збивати цілі на висоті до 2 км.

Виконавчий директор Frankenburg Technology Кусті Салм наголосив, що мета компанії – виграти цю війну.

Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збиття повітряних цілей, у першу чергу безпілотних літальних апаратів,

– пояснив Салм.

За його словами, якщо тестування цих ракет буде успішним, то виробництво можуть організувати в Україні.