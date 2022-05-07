Эстония поможет Украине в восстановлении Житомирской области

Украина нуждается в больших ресурсах для того, чтобы преодолеть последствия агрессии России. Захватчики нанесли нашим городам и территориям значительные разрушения.

Некоторые страны заявляют о помощи Украине в восстановлении после нападения российских оккупантов. К ним решила присоединиться и Эстония.

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Помощь Эстонии

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила, что ее страна будет помогать Украине преодолевать последствия вооруженной агрессии России. В частности, Эстония хочет сосредоточить свои усилия на конкретной области.

Мы хотели бы сосредоточить внимание на Житомирской области. Мы хотели бы помочь этой области с проведением восстановления,

– заявила Лийметс.

Также глава МИД Эстонии сообщила, что уже проведено исследование для того, чтобы можно было эффективно спланировать оказание помощи и четко понимать все потребности, которые нужно покрыть. Она отметила, что Эстония небольшая страна и не сможет самостоятельно провести полное восстановление, поэтому собирается привлечь к этому своих партнеров.

"В частности, речь идет о финансовых партнерах и других странах, чтобы совместно присоединиться к восстановлению домов, детских садов и обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов", – сказала Лийметс.

Также она добавила, что Эстония приняла 35 тысяч украинских беженцев и пытается содействовать постоянному оказанию гуманитарной помощи для Украины. Кроме того, Лийметс подчеркнула, что Эстония поддерживает вступление Украины в ЕС и будет помогать нашему государству всеми возможными способами.

Международная поддержка Украины: последние новости

Итальянские правоохранители произвели арест яхты Scheherazade. Гигантское судно считается собственностью российского диктатора Владимира Путина. По приблизительным подсчетам, стоимость яхты может достигать 700 миллионов долларов.

Черногория, где к власти пришло новое проевропейское правительство, готова присоединиться ко всем санкциям, которые Европа наложила на российских оккупантов. Также глава МИД Черногории подчеркнул, что его страна увеличит помощь для Украины по всем направлениям.

Британский премьер Борис Джонсон провел разговор с Эммануэлем Макроном, в котором посоветовал французскому лидеру не вести переговоры с Россией на условиях агрессора. Также они договорились проводить дальнейшие мероприятия по изоляции России от цивилизованного мира.

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