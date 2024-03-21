Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур сегодня в Киеве на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Также прокомментировала выделение помощи премьер-министр Эстонии Кая Каллас в комментарии 24 Канала корреспондентке в Брюсселе.

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Что войдет в новый пакет помощи

На сайт оборонного ведомства Эстонии сообщают, что новый пакет включает артиллерийские боеприпасы, которые критически необходимы для противодействия российской агрессии.

"Пакет включает противотанковые пушки, взрывчатые вещества, различные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперское оборудование, боеприпасы меньшего калибра и другое", – сообщил министр обороны Ханно Певкур.

Также последний пакет помощи включает снаряды калибра 155 мм. Это дополнительный вклад Эстонии в инициативу Европейского Союза по отправке в Украину миллиона снарядов, его частично профинансирует Дания.

Точное количество боеприпасов не разглашается из соображений безопасности.

Эстония призывает другие страны увеличить помощь

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в комментарии 24 Каналу прокомментировала решение правительства Эстонии выделить новый пакет помощи для Украины.

"Эстония только что предоставила очередной пакет военной помощи в размере 20 миллионов, и я также надеюсь, что все остальные сделают то же самое", – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что "если бы каждая страна выделяла по крайней мере 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины, тогда Украина могла бы перевесить Россию".

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