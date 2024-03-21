Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур сьогодні в Києві на зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим. Також прокоментувала виділення допомоги прем'єр міністерка Естонії Кая Каллас у коментарі 24 Каналу кореспондентці у Брюсселі.

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Що увійде у новий пакет допомоги

На сайт оборонного відомства Естонії повідомляють, що новий пакет включає артилерійські боєприпаси, які критично необхідні для протидії російської агресії.

"Пакет включає протитанкові гармати, вибухові речовини, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперське обладнання, боєприпаси меншого калібру та інше", – повідомив міністр оборони Ханно Певкур.

Також останній пакет допомоги включає снаряди калібру 155 мм. Це додатковий внесок Естонії в ініціативу Європейського Союзу щодо відправки в Україну мільйона снарядів, його частково профінансує Данія.

Точну кількість боєприпасів не розголошують з міркувань безпеки.

Естонія закликає інші країни збільшити допомогу

Прем'єр міністерка Естонії Кая Каллас у коментарі 24 Каналу прокоментувала рішення уряду Естонії виділити новий пакет допомоги для України.

"Естонія щойно надала черговий пакет військової допомоги в розмірі 20 мільйонів, і я також сподіваюся, що всі інші зроблять те саме", – заявила Каллас.

Вона наголосила, що "якби кожна країна виділяла принаймні 0,25% свого ВВП на військову підтримку України, тоді Україна могла би переважити Росію".

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