Ее поддержали 72 депутата из 101. Тех, кто бы выступил против или воздержался, не было.

Кстати Сейчас не время для колебаний, – Кулеба призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства

Призвали увеличивать поставки оружия Украине

Кроме ЕС и НАТО, в заявлении говорится о поддержке Украины. В частности нашей территориальной целостности и суверенитета.

Депутаты отметили: сейчас важно, чтобы мир поддерживал экономику Украины и решительно увеличивал поставки оружия.

Последние новости о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне российской агрессии призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства. Он подчеркнул, что именно сейчас настало время решений.

Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что нам нужно четкие ответы относительно членства НАТО и ЕС. Если члены Альянса не хотят нас видеть, то пусть скажут об этом честно.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев 23 февраля подчеркнул, что на фоне этих событий Украина должна приобрести статус кандидата на членство в ЕС.

Заметим, еще в 2008 году Украина и Грузия подали заявку на членство в НАТО. Однако с этого времени положительного решения нет. Несмотря на это, ЕС помогает нам финансово. Например, 21 февраля официально одобрили оказание экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.

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