Її підтримали 72 депутати зі 101. Тих, хто б виступив проти чи утримався, не було.

До речі Зараз не час для вагань, – Кулеба закликав ЄС надати Україні перспективу членства

Закликали збільшувати постачання зброї Україні

Крім ЄС та НАТО, у заяві мовиться про підтримку України. Зокрема нашої територіальної цілісності та суверенітету.

Депутати наголосили: зараз важливо, аби світ підтримував економіку України та рішуче збільшував постачання зброї.

Останні новини про вступ України до ЄС та НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі російської агресії закликав ЄС надати Україні перспективу членства. Він наголосив, що саме зараз настав час рішень.

Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції заявив, що нам треба чіткі відповіді щодо членства НАТО та ЄС. Якщо члени Альянсу не хочуть нас бачити, то нехай скажуть про це чесно.

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва 23 лютого наголосив, що на тлі цих подій Україна має набути статусу кандидата на членство в ЄС.

Зауважимо, ще у 2008 році Україна та Грузія подали заявку на членство в НАТО. Однак від цього часу позитивного рішення немає. Попри це, ЄС допомагає нам фінансово. Наприклад, 21 лютого офіційно схвалили надання екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро.

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