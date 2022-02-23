Її підтримали 72 депутати зі 101. Тих, хто б виступив проти чи утримався, не було.
До речі Зараз не час для вагань, – Кулеба закликав ЄС надати Україні перспективу членства
Закликали збільшувати постачання зброї Україні
Крім ЄС та НАТО, у заяві мовиться про підтримку України. Зокрема нашої територіальної цілісності та суверенітету.
Депутати наголосили: зараз важливо, аби світ підтримував економіку України та рішуче збільшував постачання зброї.
Останні новини про вступ України до ЄС та НАТО
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі російської агресії закликав ЄС надати Україні перспективу членства. Він наголосив, що саме зараз настав час рішень.
- Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції заявив, що нам треба чіткі відповіді щодо членства НАТО та ЄС. Якщо члени Альянсу не хочуть нас бачити, то нехай скажуть про це чесно.
- Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва 23 лютого наголосив, що на тлі цих подій Україна має набути статусу кандидата на членство в ЄС.
Зауважимо, ще у 2008 році Україна та Грузія подали заявку на членство в НАТО. Однак від цього часу позитивного рішення немає. Попри це, ЄС допомагає нам фінансово. Наприклад, 21 лютого офіційно схвалили надання екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро.
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