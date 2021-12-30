Эстония собирается передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

Эстония хочет передать Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако для этого требуется разрешение от США – страны производства ракет, а также от Финляндии, Германии и бывших владельцев гаубиц.

Эстония решение уже приняла. Министерство обороны хочет поддержать Украину вооружением и боеприпасами. Об этом заявил начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет.

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По словам Куймета, рассматривают возможность поставки ракет Javelin для противотанковых ракетных систем. Кроме того, планируют предоставить 122-миллиметровые гаубицы и боеприпасы к ним.

В чем заключаются трудности

По словам чиновника, оказывать помощь летальным оружием непросто. Сначала нужно получить разрешение от США как производителей "Джавелинов".

Гаубицы Эстония получила от Финляндии, а та, в свою очередь, от Германии. Поэтому, чтобы передать оружие Украине, нужно согласие 2 стран.

Что такое Javelin? Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Он предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости.

Ракеты нужно отдать сейчас

Куймет отметил, что Эстония постоянно закупает ракеты Javelin, поэтому с какого-то момента "некоторые комплекты начнут, так сказать, незаметно стареть". Срок годности ракеты составляет около 10 лет. После этого ее стоит разоружить или потратить деньги на ее обновление.

Чиновник добавил, если не отдать ракеты сейчас, в ближайшие годы их будут использовать для тренировок.

Полевой госпиталь для ВСУ

Эстония хочет увеличить другую помощь Украине. В прошлом году запустили совместный проект с Германией. Планируют поставить ВСУ полевой госпиталь для Сил обороны Украины. Деньги на это выделит Берлин, а будут реализовывать проект в феврале.