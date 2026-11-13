Эстония создаст систему слежения за дронами по примеру Украины

Правительство Эстонии создаст систему оповещения об угрозах с воздуха, которая будет основана на украинском опыте. Новое приложение планируется разработать в течение 6 месяцев, чтобы жители могли отслеживать движение дронов.

О намерении разработать новый сервис рассказал министр обороны Эстонии Мартин Херем в эфире ERR.

Как будет работать система наблюдения

По словам министра, разработка позволит наглядно показывать, к какому именно населенному пункту приближается опасность, и поможет людям принимать взвешенные решения.

Мы можем предоставить каждому жителю более подробную картину ситуации. Не только сирену и какое-то сообщение, а возможность наглядно увидеть, приближается ли угроза к Краби или Виру, Кохиле или Рапли. На основе этой информации люди смогут принимать собственные решения. Это также поможет значительно снизить уровень тревоги,

– сказал Херем.

В качестве образца при проектировании взяли опыт Украины. Руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что в Украине оповещения выдаются на уровне районов, а специалисты продолжают совершенствовать систему, чтобы предупреждать о траектории воздушных целей даже в пределах более мелких территориальных единиц.

Советник министра обороны Мати Тикерпуу уточнил, что финансирование на создание программы предусмотрено, но окончательная стоимость будет зависеть от выбранного разработчика. Ожидается, что решение окажется относительно недорогим, поскольку речь идет о создании простого программного приложения.

Кроме того, в начале следующего года в Эстонии должна полноценно заработать система экстренных мобильных оповещений, которую сейчас тестируют.

К слову, в Украине уже возобновлена работа приложения "Воздушная тревога". Чтобы следить за передвижением российских целей, нужно пройти авторизацию через "Дію".