Дроны и форма: Эстония утвердила новый пакет военной помощи ВСУ
Источник:The Baltic Times
Правительство Эстонии 22 декабря одобрило новый пакет военной помощи для Украины. Какая его сумма – пока не сообщают.
Эстония продолжает помогать Украине в войне с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур.
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Какую помощь предоставит Эстония
Мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы приняли решение о новом пакете помощи для украинских военнослужащих. Пакет в основном касается индивидуального снаряжения, потому что это то, о чем конкретно нас попросили украинцы,
– подчеркнул министр.
Новый пакет военной помощи состоит из:
- беспилотников,
- зимней военной формы,
- средства индивидуальной защиты,
- наборов для чистки оружия и т.д.
Президент Эстонии изготовлял окопные свечи для ВСУ
К помощи Вооруженным Силам Украины лично присоединился президент Эстонии Алар Карис. Он вместе с президентами Литвы и Латвии принял участие в изготовлении окопных свеч для украинских воинов. Политики назвали это "нравственной поддержкой" украинцев, встречающих Рождество в холодных окопах.
Новая помощь от США
21 декабря США одобрили новый мощный пакет помощи для Украины стоимостью почти 2 миллиарда долларов. В него вошли системы ПВО Patriot, которые помогут сделать наше небо более безопасным. Кстати, президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине все, в чем она нуждается для победы.