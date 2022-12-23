Дроны и форма: Эстония утвердила новый пакет военной помощи ВСУ

Правительство Эстонии 22 декабря одобрило новый пакет военной помощи для Украины. Какая его сумма – пока не сообщают.

Эстония продолжает помогать Украине в войне с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

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Какую помощь предоставит Эстония

Мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы приняли решение о новом пакете помощи для украинских военнослужащих. Пакет в основном касается индивидуального снаряжения, потому что это то, о чем конкретно нас попросили украинцы,

– подчеркнул министр.

Новый пакет военной помощи состоит из:

беспилотников,

зимней военной формы,

средства индивидуальной защиты,

наборов для чистки оружия и т.д.

Президент Эстонии изготовлял окопные свечи для ВСУ

К помощи Вооруженным Силам Украины лично присоединился президент Эстонии Алар Карис. Он вместе с президентами Литвы и Латвии принял участие в изготовлении окопных свеч для украинских воинов. Политики назвали это "нравственной поддержкой" украинцев, встречающих Рождество в холодных окопах.

Новая помощь от США

21 декабря США одобрили новый мощный пакет помощи для Украины стоимостью почти 2 миллиарда долларов. В него вошли системы ПВО Patriot, которые помогут сделать наше небо более безопасным. Кстати, президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине все, в чем она нуждается для победы.