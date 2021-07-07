Эстония выдворит дипломата России в ответ на действия Москвы

Эстония подготовила ответ Москве: из страны выдворят российского дипломата. Такое решение согласовали из-за высылки из России эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

Действия Москвы в отношении консула Эстонии уже назвали провокацией. В то же время в стране отметили, по нормам международных отношений, детали высылки дипломатов не разглашаются.

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"В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ", – заявила руководительница отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Эстонии Аари Леммик.

По оценке МИД страны, задержание консула Федеральной службой безопасности является провокацией против дипломата Эстонии, а представленные обвинения – безосновательны.

Эстонский дипломат занимался своей обычной работой исходя из правовых актов, регулирующих дипломатическую деятельность,

– отметила Леммик.

Россия выслала дипломата Эстонии: коротко