Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что МИД Эстонии объявило персоной нон грата российского дипломата. Ведомство Эстонии проинформировало посольство России, что не будет терпеть российского вмешательства в суверенитет страны., передает корреспондентка 24 Канала.

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В Эстонии будут реагировать

По словам эстонского министра, Россия вмешивалась в процесс правосудия, завладев документами уголовного дела и публикуя эти данные в соцсетях.

Я не потерплю и не принимаю вмешательства во внутренние дела Эстонии и мы будем реагировать на такую ситуацию быстро и конкретно. Отправляя дипломата, мы показываем, что Эстония не допускает на своей территории никакой деятельности, которую устраивает иностранное государство,

– сказал Цахкна.

Глава МИД Эстонии добавил, что за последние два месяца Эстония задержала 10 человек и предотвратила нападения, которые координировали российские спецслужбы. Один из примеров – нападение на авто министра внутренних дел Эстонии.

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