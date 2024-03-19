Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что МИД Эстонии объявило персоной нон грата российского дипломата. Ведомство Эстонии проинформировало посольство России, что не будет терпеть российского вмешательства в суверенитет страны., передает корреспондентка 24 Канала.
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В Эстонии будут реагировать
По словам эстонского министра, Россия вмешивалась в процесс правосудия, завладев документами уголовного дела и публикуя эти данные в соцсетях.
Я не потерплю и не принимаю вмешательства во внутренние дела Эстонии и мы будем реагировать на такую ситуацию быстро и конкретно. Отправляя дипломата, мы показываем, что Эстония не допускает на своей территории никакой деятельности, которую устраивает иностранное государство,
– сказал Цахкна.
Глава МИД Эстонии добавил, что за последние два месяца Эстония задержала 10 человек и предотвратила нападения, которые координировали российские спецслужбы. Один из примеров – нападение на авто министра внутренних дел Эстонии.
В Британии осудили российского шпиона
- Российский шпион, который работал в посольстве Великобритании в Берлине, получил приговор. Его приговорили к 13 годам заключения. Шпион Дэвид Баллантайн Смит утверждал, что когда начал раскрывать секреты посольства, он был в депрессии, одинок и много пил.
- Дэвид Смит фотографировал документы со столов и ящиков, а также снимал записи с камер видеонаблюдения. Он предоставил российским чиновникам имена, фотографии и личные данные сотрудников посольства, а также секретные документы, в частности переписку с тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном.
- Он признал себя виновным.