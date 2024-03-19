Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що МЗС Естонії оголосило персоною нон грата російського дипломата. Відомство Естонії проінформувало посольство Росії, що не буде терпіти російського втручання у суверенітет країни, передає кореспондентка 24 Каналу.

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У Естонії будуть реагувати

За словами естонського міністра, Росія втручалася в процес правосуддя, заволодівши документами кримінальної справи та публікувавши ці дані в соцмережах.

Я не потерплю і не приймаю втручання у внутрішні справи Естонії та ми будемо реагувати на таку ситуацію швидко та конкретно. Відправляючи дипломата, ми показуємо, що Естонія не допускає на своїй території жодної діяльності, яку влаштовує іноземна держава,

– сказав Цахкна.

Очільник МЗС Естонії додав, що за останні два місяці Естонія затримала 10 осіб та запобігла нападам, які координували російські спецслужби. Один із прикладів – напад на авто міністра внутрішніх справ Естонії.

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