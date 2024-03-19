Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що МЗС Естонії оголосило персоною нон грата російського дипломата. Відомство Естонії проінформувало посольство Росії, що не буде терпіти російського втручання у суверенітет країни, передає кореспондентка 24 Каналу.
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У Естонії будуть реагувати
За словами естонського міністра, Росія втручалася в процес правосуддя, заволодівши документами кримінальної справи та публікувавши ці дані в соцмережах.
Я не потерплю і не приймаю втручання у внутрішні справи Естонії та ми будемо реагувати на таку ситуацію швидко та конкретно. Відправляючи дипломата, ми показуємо, що Естонія не допускає на своїй території жодної діяльності, яку влаштовує іноземна держава,
– сказав Цахкна.
Очільник МЗС Естонії додав, що за останні два місяці Естонія затримала 10 осіб та запобігла нападам, які координували російські спецслужби. Один із прикладів – напад на авто міністра внутрішніх справ Естонії.
В Британії засудили російського шпигуна
- Російський шпигун, який працював у посольстві Великої Британії в Берліні, отримав вирок. Його засудили до 13 років ув'язнення. Шпигун Девід Баллантайн Сміт стверджував, що коли почав розкривати секрети посольства, він був у депресії, самотній і багато пив.
- Девід Сміт фотографував документи зі столів та ящиків, а також знімав записи з камер відеоспостереження. Він надав російським чиновникам імена, фотографії та особисті дані співробітників посольства, а також секретні документи, зокрема листування з тодішнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.
- Він визнав себе винним.