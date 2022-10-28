Решение вступит в силу с 1 декабря этого года, сообщают РосСМИ. Кстати, ранее в Эстонии вице-президент оппозиционной партии EKRE Март Хельме выступил со скандальным заявлением, касающимся Украины и России.
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Эстония запретила россиянам и белорусам владеть оружием
По закону оружие могут иметь только граждане самой республики, а также тех стран, которые входят в Евросоюз или НАТО.
Решение коснется 683 иностранцев, проживающих на территории Эстонии: в основном это россияне и белорусы. Все они должны избавиться от оружия – продать или сдать полиции в течение года.
То же касается и людей, приехавших в республику в годы СССР. Их в Эстонии 595. Теми, кто не будет выполнять требования, займутся правоохранительные органы.
Кроме того, под новый закон подпадают юридические лица, в состав правления которых входят люди, не имеющие права владеть оружием. Эстония потратит на компенсации за конфискацию более 3 700 000 единиц оружия 700 000 евро.
Как эстонцы относятся к России
- Недавно руководитель министерства иностранных дел Эстонии заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину место в аду.
- А 18 октября парламент Эстонии осудил попытку России аннексировать оккупированные украинские территории. Страна объявила Россию государством-спонсором терроризма.
- Также создать трибунал по расследованию преступлений Москвы призвали Литва, Латвия и Эстония.
- С 18 сентября Эстония закрыла свои двери для россиян, желающих посетить страну.
- Однако вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар предупредил, что даже имеющим вид на жительство могут отказать во въезде.
- Также Эстония не позволит возвращаться в страну воевавшим против Украины россиянам.
- Напомним, что на сегодняшний день туристические визы россиянам не оформляют Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.
- Кстати, граждане России, потерявшие доступ к своей недвижимости на территории Эстонии, могут перепродавать ее через посредников. Таким образом власти страны хотят минимизировать количество заброшенных объектов.
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