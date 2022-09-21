Как известно, с 18 сентября Эстония закрыла свои двери перед носом россиян, которые хотели бы посетить страну. Однако вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар предупредил, что даже имеющим вид на жительство могут отказать во въезде.

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Россиянам могут запретить въезд даже с видом на жительство

Как сообщал заместитель директора Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Беличев, с 18 сентября во въезде отказывают россиянам, которые приезжают в страну с целью:

туризма;

посещение спортивных и культурных мероприятий;

и поездок в Шенгенскую зону с развлекательными целями.

Однако те, кто прибывает к близким либо на похороны, либо имеющие вид на жительство в Эстонии, могут пересекать ее границу. Но вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар сообщил, что если властям страны станет известно, что россияне воевали на территории Украины, им запретят въезд.

Эстония не вводила никаких ограничений на выезд российских граждан из Эстонии. Но если мы узнаем, что они пошли на войну, у них не будет возможности вернуться в Эстонию,

– подчеркнул Вейко Коммусаар.

Эстония отреагировала на мобилизацию в россии

Поскольку страна-агрессор уже 210 дней "берет Киев за 3 дня" и несет бешеные потери, 21 сентября владимир путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В армию будут призывать россиян:

из запаса;

уже имеющих боевой опыт;

с необходимой для армии военно-учетной специальностью.

В общей сложности, по подсчетам Минобороны, будет призвано 300 тысяч резервистов.

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На подобную мобилизацию отреагировали и в Эстонии. Хотя стране не угрожает непосредственная военная угроза, там готовится пакет встречных мероприятий. Об этом сообщил генерал-майор Вейко-Велло Палм.

Прямая военная угроза Эстонии не возросла, но важность такого шага, безусловно, нельзя умалять. Это следующий шаг россии относительно эскалации. Следующим шагом после этого может стать объявление полной мобилизации,

– сказал заместитель командующего Сил обороны.

Генерал также упомянул о решении Литвы повысить готовность своих подразделений быстрого реагирования, поскольку российская мобилизация началась и в Калининградской области.

Частичная мобилизация в россии: что известно

В россии хотят мобилизовать 300 тысяч резервистов. Как сообщил министр обороны россии сергей шойгу, работа по призыву будет проводиться "планово, а не единовременно".

Хотя командование россии утверждает, что мобилизация будет касаться только 1% общего мобилизационного ресурса, россияне начали возмущаться. Похоже, они осознают свои перспективы в Украине, поэтому разгоняют "зраду" в соцсетях. Более того, они ожидают объявления и полной мобилизации.

Также на мобилизацию в россии отреагировали в Офисе Президента. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "все идет по плану", и отметил, что для россиян уже закрыты границы с ЕС.

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