Як відомо, з 18 вересня Естонія закрила свої двері перед носом росіян, які хотіли б відвідати країну. Проте віцеканцлер Міністерства внутрішніх справ Вейко Коммусаар попередив, що навіть тим, хто має посвідку на проживання, можуть відмовити у в'їзді.

Цікаво Країни Балтії і Польща закривають в'їзд для росіян: там не хочуть бачити окупантів

Росіянам можуть заборонити в'їзд навіть з посвідкою на проживання

Як повідомляв заступник директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Белічов, з 18 вересня у в'їзді відмовляють тим росіянам, які приїжджають в країну з ціллю:

туризму;

відвідування спортивних та культурних заходів;

та поїздок до Шенгенської зони з розважальними цілями.

Однак ті, хто прибуває до близьких або на похорон, або ті, хто має посвідку на проживання в Естонії, можуть перетинати її кордон. Проте віцеканцлер Міністерства внутрішніх справ Вейко Коммусаар повідомив, що якщо владі країни стане відомо, що росіяни воювали на території України, їм заборонять в'їзд.

Естонія не вводила жодних обмежень на виїзд російських громадян з Естонії. Але якщо ми дізнаємося, що вони вирушили на війну, у них не буде можливості повернутися до Естонії,

– підкреслив Вейко Коммусаар.

Естонія відреагувала на мобілізацію у росії

Оскільки країна-агресорка уже 210 днів "бере Київ за 3 дні" та зазнає шалених втрат, 21 вересня володимир путін підписав указ про проведення у країні часткової мобілізації. До армії будуть призивати росіян:

із запасу;

які вже мають бойовий досвід;

з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю.

Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тисяч резервістів.

До теми Путін оголосив часткову мобілізацію: реакція України, росіян та все, що відомо

На таку мобілізацію відреагували й в Естонії. Хоч країні не загрожує безпосередня військова загроза, там готують пакет зустрічних заходів. Про це повідомив генерал-майор Вейко-Велло Палм.

Пряма військова загроза Естонії не зросла, але важливості такого кроку, безумовно, не можна применшувати. Це наступний крок росії щодо ескалації. Наступним кроком після цього може стати оголошення повної мобілізації,

– сказав заступник командувача Сил оборони.

Генерал також згадав про рішення Литви підвищити готовність своїх підрозділів швидкого реагування, оскільки російська мобілізація розпочалася й у Калінінградській області.

Часткова мобілізація у росії: що відомо

У росії хочуть мобілізувати 300 тисяч резервістів. Як повідомив міністр оборони росії сергій шойгу, робота із призову проводитиметься "планово, а не одноразово".

Хоч командування росії стверджує, що мобілізація стосуватиметься лише 1% загального мобілізаційного ресурсу, росіяни почали обурюватися. Схоже, вони усвідомлюють свої перспективи в Україні, тому розганяють "зраду" у соцмережах. Більш того, вони очікують на оголошення і повної мобілізації.

Також на мобілізацію у росії відреагували в Офісі Президента. Так, радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що "все йде за планом", та зазначив, що для росіян уже закриті кордони з ЄС.

Цікаво – росіяни вже почали шукати в Google, як втекти з країни: дивіться відео