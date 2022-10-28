Рішення набуде чинності з 1 грудня цього року, повідомляють росЗМІ. До речі, раніше в Естонії віцепрезидент опозиційної партії EKRE Март Хельме виступив зі скандальною заявою, яка стосується України та Росії.

Зверніть увагу Скільки часу треба Росії, щоб відновити свій військовий потенціал: прогноз Міноборони Естонії

Естонія заборонила росіянам та білорусам володіти зброєю

Згідно із законом, зброю можуть мати лише громадяни самої республіки, а також тих країн, які входять до Євросоюзу чи НАТО.

Рішення торкнеться 683 іноземців, які проживають на території Естонії: здебільшого це росіяни та білоруси. Усі вони мають позбутися зброї – продати чи здати поліції протягом року.

Те ж саме стосується і людей, які приїхали в республіку в роки СРСР. Їх в Естонії 595. Тими, хто не виконає вимоги, займуться правоохоронні органи.

Крім того, під новий закон підпадають юридичні особи, до складу правління яких входять люди, які не мають права володіти зброєю. Естонія витратить на компенсації за конфіскацію понад 3 700 тисяч одиниць зброї 700 тисяч євро.

Що естонці ставляться до Росії

Варте уваги – Естонія відправляє росіян в напрямку корабля: дивіться відео