Эстонию "сотрут с карты" в случае нападения России, если будет действовать действующая стратегия НАТО, – премьер

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что действующая стратегия НАТО не спасет страну в случае нападения России. Поэтому глава эстонского правительства призывает Альянс усилить свое присутствие в странах Балтии.

Такое заявление глава эстонского правительства сделала в интервью. Кая Каллас убеждена, что с нынешними оборонительными моделями Эстония может быть уничтожена в случае нападения России.

Обратите внимание Это предупреждение от России, – журналист об учениях с имитацией ракетных ударов по Эстонии.

Каллас сравнила ситуацию в Украине с Эстонией

Премьер-министр Эстонии заявила, что сегодняшние оборонные стратегии НАТО учитывают сценарий, согласно которому страны Балтии могут оставаться 180 дней под российской оккупацией. Однако Кая Каллас подчеркнула, что война в Украине, которая длится 120 дней, показывает, что это грозит уничтожением Эстонии.

Сравнивая размеры Украины и стран Балтии, это означало бы полное уничтожение наших стран и культуры.

– подчеркнула Каллас.

Эстонская премьер отметила, что резня в Буче произошла в первые недели войны. Поэтому работающая концепция НАТО, по ее словам, не работает.

Во время саммита НАТО в Мадриде среди тем обсуждения будет оборона восточного фланга Альянса, в частности, стран Балтии. Каллас подчеркнула, что в Эстонии нужно больше войск союзников. Премьер-министр убеждена, что нужно еще не менее 20 – 25 тысяч военных. Хотя они могут не базироваться постоянно в Эстонии, но они должны быть размещены так, чтобы в случае угрозы могли быстро прибыть в страну.

В НАТО прокомментировали слова Каллас

Представитель Альянса отреагировал на слова премьер-министра Эстонии и подчеркнул, что у Альянса есть план для защиты союзников, однако детали плана раскрывать нельзя.

Также чиновник отметил, что произойдет корректировка сил НАТО для повышения их готовности, а восточный фланг получит больше войск, чтобы усилить боевые группы.

Россия угрожает Литве

Министерство обороны Эстонии заявило, что Россия проводит военные учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии.

Согласно санкциям ЕС Литва прекратила транзит подсанкционных товаров из Калининграда – российского анклава на побережье Балтийского моря, граничащего с Польшей и Литвой.

В России уже прозвучало немало угроз в сторону Литвы. В Госдуме предлагают даже отменить признание независимости Литвы.

Одна из последних угроз прозвучала от представительницы российского МИД Марии Захаровой. Она заявила, что ответ на действия Литвы будет "не дипломатическим".

Интересно – представляет ли угрозу Литве Россия: смотрите видео