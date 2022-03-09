Эта империя распадется на сотни маленьких государств, – Сенцов о России

Кинорежиссер Олег Сенцов убежден, что после войны России с Украиной страна-агрессорка обязательно должна распасться на сотни маленьких государств. И именно это позволит выбраться из плена его населению.

В эфире телеканала "Рада" кинорежиссер Олег Сенцов спрогнозировал будущее России. В частности он отметил, что "империю" ожидает настоящий крах.

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Олег Сенцов подчеркнул, что смена названий не меняет смысла. Что российская империя, что российский альянс, все это ожидало крах. В то же время, он отметил, что война в Украине может ускорить этот процесс в стране, которой руководит Путин.

Только когда мы сломаем эту империю, она распадется на сотню маленьких государств. И наконец-то освободятся все люди, находящиеся там в плену. Эти маленькие народы. Мы станем свободны до конца, ведь они перестанут к нам лезть. Станут слабее,

– подчеркнул он.

Он также отметил, что россияне уже 20 лет живут в выдуманном мире. Поэтому в мире, который существует только в их головах, голове Путина, а также пропагандистов. И именно пропаганда, уверен кинорежиссер, сыграла нам на руку, ведь в России ужасно недооценили украинскую армию и украинцев в частности.

Поэтому они сейчас терпят такое серьезное поражение. Никто не может донести до Путина реальное положение дел, что они реально проигрывают эту войну. Они сами не хотят в это верить,

– подчеркнул Сенцов.

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