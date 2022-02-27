Эта ночь будет самой решающей попыткой захватить Киев, – Фейгин

Украине следует однозначно ожидать обострения в эту ночь на 28 февраля. Владимир Путин захочет под видом переговоров выполнить свою главную цель – захватить Киев.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Вероятно, эта ночь будет самой решающей попыткой захватить столицу Украины,

– подчеркнул он.

Фейгин подчеркнул, что Кремль может попытаться захватить Киев, чтобы продолжить переговоры на своих условиях. Мол, сказать: "Мы уже захватили столицу, захватили Украину, соглашайтесь на главные наши условия".

Речь идет о признании Крыма – российским и "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, запрете вступления Украины в НАТО.

Путин может захотеть федерализации Украины

Кроме того, как предположил Фейгин, далее страна-агрессор могла бы выдвигать и другие условия, этих точно не было бы им достаточно. Возможно, по словам эксперта, Путин может захотеть федерализации Украины.

Марк Фейгин о вероятном плане Путина: смотрите видео

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