Эта политика будет очень дорогой для Венгрии, – Дуда о позиции Орбана по Украине

Президент Польша Анджей Дуда заявил, что ему сложно понять позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно войны России в Украине.

В то же время лидер соседней Польши добавил, что Орбан находится в довольно сложной ситуации.

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Дуда о позиции Орбана по войне в Украине

По словам Дуды, он понимает основы политики Орбана, как и то, что интересы Венгрии являются его приоритетом. Президент Польши также упомянул об энергетической зависимости Венгрии.

В частности, он заявил, что АЭС, которая производит энергию для Венгрии, является российской. Кроме того, венгры несколько лет назад заключили контракт с российскими субъектами на модернизацию этой станции. По мнению Дуды, зависимость Венгрии огромна.

Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика будет очень дорогой для Венгрии,

– заявил Дуда.

В то же время Дуда подчеркнул, что перед лицом российской агрессии в Украине, смертями тысяч людей в Украине, бомбардировками жилых домов, сносом многоквартирных домов российской армией, преступной деятельностью в контексте международного права, ему трудно понять такую позицию.

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