Эта тема №1, – у Тихановской назвали цель новых встреч Путина и Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко остается единственным союзником Путина в войне. Другие же страны занимают довольно сдержанную позицию (Китай, Индия), а большинство – на стороне Украины.

Пока Путина и Лукашенко больше всего волнует вопрос победы в войне против Украины. Сегодня они снова встретились, вероятно, чтобы обсудить "план действий". Об этом 24 каналу сказал глава кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Ковалевский.

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Тема №1 для Путына и Лукашенко – это "Что делать с этой войной, как ее победить". Надо помнить, что Лукашенко непосредственно участвует в этой войне с первого дня",

– заметил он.

Чего хочет Путин

По мнению Ковалевского, для Путина важно принудить Лукашенко к более активным действиям. На первом этапе мы видели, что белорусское общество выступало категорически против вооруженной агрессии по отношению к Украине. Белорусская пропагандистская машина делает все возможное, чтобы "нормализовать" войну – показать, что это что-то неизбежное. Более того, из Украины делают реального врага, который угрожает Беларуси. Сейчас на юге Беларуси проводят учения и готовятся к нападению со стороны Украины. Правда, это абсолютный абсурд, ведь в таких условиях Украина не будет нападать.

"Происходит постепенное привыкание белорусов к тому, что война возможна. А на угрозу лучше отреагировать первыми, чем ждать, пока нападет Украина", – пояснил спикер.

Путин может отдать приказ Лукашенко о вторжении в Украину

Ковалевский убежден, что вероятность разговоров о нападении на Украину из Беларуси есть. Об этом свидетельствуют встреча министров обороны Шойгу и Хренина, визит Лаврова в Минск, где проходит выездное заседание партии "Единая Россия", а также прибытие Путина в Гродно.

Путин летит в Гродно, ведь там он свой. Он чувствует, что Беларусь – в его кармане, все под его контролем, так что можно чувствовать себя "как дома". Больше он не посещает ни одного государства,

– подчеркнул Ковалевский.

Могла ли белорусская армия не выполнить приказ

Считается, что Лукашенко уже приказывал ввести войска в Украину. Такое предположение может оказаться правдивым. "Мы узнаем правду, когда в Беларуси пройдут демократические изменения, и мы сможем получить соответствующие документы, которые покажут, что происходило в те дни. Несомненно, Лукашенко рассматривал этот вопрос. Однако его остановил категорический протест белорусского народа".

"Риски такого отношения белорусов к войне значительно превысили плюсы, которые могли получить Путин и Лукашенко. Белорусские войска могли просто перейти на сторону Украины", – считает Ковалевский

Он добавил, что белорусское войско может показывать лучшие показатели, чем российское, ведь является более монолитным. Вместе с тем белорусская армия показала, что является частью белорусского сообщества, которому не нужна эта война. Они ясно заявляют: "Мы не хотим воевать против украинцев за российские интересы", – резюмировал он.

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