Наразі Путіна та Лукашенка найбільше хвилює питання перемоги у війні проти України. Сьогодні вони знову зустрілися, ймовірно, щоб обговорити "план дій". Про це 24 каналу сказав глава кабінету представників Світлани Тихановської Валерій Ковалевський.

Цікаво Путін думав замінити Лукашенка, – Піонтковський про вибори в Білорусі

Тема №1 для Путіна та Лукашенка – це "Що робити з цією війною, як її перемогти". Треба пам'ятати, що Лукашенко бере безпосередню участь у цій війні з першого дня,

– зауважив він.

Чого хоче Путін

На думку Ковалевського, для Путіна важливо примусити Лукашенка до більш активних дій. На першому етапі ми бачили, що білоруське суспільство виступало категорично проти збройної агресії щодо України. Натомість білоруська пропагандистська машина робить усе можливе, аби "нормалізувати" війну – показати, що це щось неминуче. Ба більше, з України роблять реального ворога, який загрожує Білорусі. Зараз на півдні країни проводять навчання й готуються до нападу з боку України. Щоправда, це повний абсурд, адже в таких умовах Україна не нападатиме.

"Відбувається поступове звикання білорусів до того, що війна можлива. А на загрозу краще відреагувати першими, аніж чекати, поки нападе Україна", – пояснив спікер.

Путін може віддати наказ про вторгнення в Україну

Ковалевський переконаний, що ймовірність розмов про напад на Україну з Білорусі – є. Про це свідчать зустріч міністрів оборони Шойгу та Хреніна, візит Лаврова у Мінськ, де відбувається виїзне засідання партії "Єдина Росія", а також прибуття Путіна у Гродно.

Путін летить у Гродно, адже там він "свій". Він відчуває, що Білорусь – у його кишені, усе під його контролем, тож можна почуватися "як вдома". Більше він не відвідує жодну державу,

– підкреслив Ковалевський.

Чи могла білоруська армія не виконати наказ

Вважається, що Лукашенко вже віддавав наказ ввести війська в Україну. Таке припущення може бути правдивим. "Ми дізнаємося правду, коли у Білорусі відбудуться демократичні зміни, і ми зможемо дістати відповідні документи, які покажуть, що відбувалося у ті дні. Безсумнівно, Лукашенко розглядав це питання. Однак його зупинив категоричний протест білоруського народу", – сказав спікер.

"Ризики такого ставлення білорусів до війни значно перевищили ті плюси, які могли отримати Путін та Лукашенко. Білоруські війська могли просто перейти на бік України", – вважає Ковалевський.

Він додав, що білоруське військо може показувати кращі показники, ніж російське, адже є більш монолітним. Разом з тим, білоруська армія показала, що є частиною білоруської спільноти, якій не потрібна ця війна. "Вони чітко заявляють: "Ми не хочемо воювати проти українців за російські інтереси", – резюмував глава кабінету представників Світлани Тихановської.

До теми – Лукашенко поїхав до Путіна на "робочу зустріч": дивіться відео