Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що Лукашенко – це геніальний політик, який водить Путіна за ніс стільки часу, скільки останній при владі.

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Обіцяв і не виконував

За словами Піонтковського, Лукашенко ще з часу правління Бориса Єльцина кожен рік приїжджав в Москву, де підписував якусь нову угоду про об'єднання Білорусі з Росією. Потім отримував 10 мільярдів доларів у вигляді знижок на енергоносії та повертався.

Однак він ніколи не був готовий зробити те, що від нього хотіли як Єльцин, так і Путін – змінити свою позицію диктатора європейської країни на територіального керівника. Як наголосив Піонтковський, Лукашенко геніально грав на імперських інстинктах російської еліти.

Лукашенко продавав і продає їм надію на відновлення СРСР у всій своїй величі, однак це лише перший прийом. Водночас другий використовує, коли запевняє, що він щит, який захищає Росію від військ НАТО,

– зазначив Піонтковський.

Такі "зусилля" Лукашенка потребували певної фінансової компенсації від Росії, тому так він і "перебивався". Однак справді важко йому було під час останніх вибрів в Білорусі.

Путін хотів замінити Лукашенка

На останніх виборах президента Білорусі Путін грав не на його стороні. Він думав замінити Лукашенка на людей, які більш прихильні до об'єднання з Росією,

– заявив Піонтковський.

За словами публіциста, усі кандидати на пост президента Білорусі (Віктор Бабарика і навіть Світлана Тихановська) заохочувалися рублем. Як зазначив Піонтковський, Сергій Тихановський, який мав балотуватися замість дружини, був яскравим прихильником окупації Криму та неодноразово незаконно відвідував півострів після 2014 року.

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"Коли Путін побачив масові протести в Білорусі – у нього був вибір. У Кремлі 2 – 3 дні обговорювали різні варіанти, зокрема й підтримати Бабарика", – зауважив публіцист.

Особисте важливіше для Путіна

Як наголосив Піонтковський, якби Путін підтримав не Лукашенка, то білоруський народ полюбив би президента Росії, як визволителя від диктатора. З імперської точки зору, йому вигідніше було б завоювати симпатії білорусів, щоб потім тихенько їх приєднати.

Однак особисте питання було важливішим для Путіна. Прецедент скидання президента натовпом та вуличними протестами був неможливим для нього,

– зауважив публіцист.

Саме тому в Кремлі спочатку вагалися, однак потім вирішили, що потрібно підтримати Лукашенка. Як підкреслив Піонтковський, зараз 2 диктатори зв'язані одним ланцюгом, який незабаром стане єдиним зашморгом у вигляді вироку трибуналу над воєнними злочинцями.

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