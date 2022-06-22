Однак, візит може не допомогти. Про це 24 каналу розказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Лукашенко не хоче ризикувати життям та владою заради Путіна

Він вважає, що насамперед Путін хоче поїхати у Білорусь, щоб довести, що він живий-здоровий та ще здатен на якісь дії. До того ж, окрім як там, його більше ніде не чекають.

Гудков каже, що гостювання президента-агресора у Лукашенка з метою тиску на нього гіпотетично можливе. Однак політик вважає, що Лукашенко все ж не діятиме за наказом Путіна, а намагатиметься уникнути втручання у війну з Україною.

У мене великі сумніви щодо реалізованості цієї ідеї. Лукашенко не буде рятувати Путіна ціною свого життя, ціною втрати своєї влади та вирушення до Гааги. Не буде,

– вважає Гудков.

Він пояснив, що влада Лукашенка, враховуючи ненависть до нього приблизно 85 чи 90% населення Білорусі, тримається лише не силовиках, на збройних силах. А тому посилати їх на вірну смерть йому невигідно.

Як каже Гудков, нещодавно президент Казахстану Токаєв дав усім сигнал, що Путін де-факто вже програв війну, а може навіть і країну. Формально він сказав Путіну: "Володя, ти лузер, ти програв і я не хочу мати з тобою жодних справ, щоб у мене потім не виникало проблем".

Нагадаємо, днями президент Казахстану заявив, що не визнає квазіреспубліки "ЛНР" та "ДНР", а Росія не рятувала Казахстан від протестів у січні 2022 року, і кланятися їй у ноги ніхто не буде.

"От тепер уявіть, що Лукашенко розуміє, що Путін програв і йому залишилося не так багато, розуміє, що населення його ненавидить і влада тримається на силовиках, він відправить цих силовиків як гарматне м'ясо в Україну? Я дуже сумніваюся", – переконаний він.

На думку політика, самопроголошений очільник Білорусі продовжуватиме свою лінію лавірування, буде й далі обіцяти та клястися Путіну, що готується до війни, аби лише отримувати гроші та якусь підтримку.

Гудков не вірить, що Лукашенко наважиться нападати на Україну в нинішніх умовах. Ще 2 місяці тому це було б можливо, але не зараз, бо ситуація – зовсім інша.

Наступає перелом у війні, зрозумілі моноліти позицій Заходу, величезна кількість українських військових приїдуть з новою зброєю, навчені нею керувати та діяти. Я не вірю, що Лукашенко реально вступить у війну саме в цей момент,

– пояснив російський опозиційний політик.

На його переконання, Лукашенко не може поводитися, як Токаєв, бо він великою мірою залежить від Путіна. По-перше, його країна фактично здана Росії для воєнних цілей, а по-друге, він немає жодної підтримки, окрім Путіна. Саме тому він змушений маневрувати та прогинатися, аби не вступити у війну, ризикуючи усім, але й не прогнівити російського диктатора.

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