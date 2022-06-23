Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что Лукашенко – это гениальный политик, который водит Путина за нос столько времени, сколько последний у власти.
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Обещал и не выполнял
По словам Пионтковского, Лукашенко еще со времени правления Бориса Ельцина каждый год приезжал в Москву, где подписывал новое соглашение об объединении Беларуси с Россией. Потом получал 10 миллиардов долларов в виде скидок на энергоносители и возвращался.
Однако он никогда не был готов сделать то, что от него хотели как Ельцин, так и Путин – изменить свою позицию диктатора европейской страны на территориального руководителя. Как отметил Пионтковский, Лукашенко гениально играл на имперских инстинктах русской элиты.
Лукашенко продавал и продает им надежду на восстановление СССР во всем своем величии, однако это только первый прием. В то же время, второй использует, когда уверяет, что он щит, защищающий Россию от войск НАТО,
– отметил Пионтковский.
Такие "усилия" Лукашенко нуждались в определенной финансовой компенсации от России, поэтому так он и "перебивался". Однако действительно тяжело ему было во время последних выборов в Беларуси.
Путин хотел заменить Лукашенко
На последних выборах президента Беларуси Путин играл не на его стороне. Он думал заменить Лукашенко людьми, которые более привержены объединению с Россией,
– заявил Пионтковский.
По словам публициста, все кандидаты на пост президента Беларуси (Виктор Бабарика и Светлана Тихановская) поощрялись рублем. Как отметил Пионтковский, Сергей Тихановский, который должен баллотироваться вместо жены, был ярким поклонником оккупации Крыма и неоднократно незаконно посещал полуостров после 2014 года.
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"Когда Путин увидел массовые протесты в Беларуси – у него был выбор. В Кремле 2 – 3 дня обсуждали разные варианты, в том числе и поддержать Бабарика", – отметил публицист.
Личное важнее для Путина
Как подчеркнул Пионтковский, если бы Путин поддержал не Лукашенко, то белорусский народ полюбил бы президента России как освободителя от диктатора. С имперской точки зрения ему выгоднее было бы завоевать симпатии белорусов, чтобы потом тихонько их присоединить.
Однако личный вопрос был более важным для Путина. Прецедент свержения президента толпой и уличными протестами был невозможен для него,
– отметил публицист.
Поэтому в Кремле сначала колебались, однако потом решили, что нужно поддержать Лукашенко. Как подчеркнул Пионтковский, сейчас 2 диктатора связаны одной цепью, которая вскоре станет единственной удавкой в виде приговора трибунала над военными преступниками.
Пионтковский рассказал, что Путин хотел заменить Лукашенко: смотрите видео
Встреча Путина и Лукашенко
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что президент России Владимир Путин намерен посетить Беларусь. Он сообщил, что глава Кремля собирается на форум регионов "Союзного государства", который продлится с 30 июня по 1 июля в городе Гродно.
- Отмечается, что такая поездка Путина – это его первый выезд за границы России со времени полномасштабного вторжения в Украину. По информации, на форуме у него запланированная встреча с Лукашенко.
- Однако вчера, 22 июня, в СМИ сообщили, что Лукашенко внезапно улетел в Россию, чтобы встретиться с Путиным, хотя и сообщали о противоположном визите. Отмечается, что самопровозглашенный диктатор Беларуси будет в России не один день, а встреча с главой Кремля запланирована на 25 июня.