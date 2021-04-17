Ведя агрессивную политику Россия сама себе вредит. Ее эскалация на Донбассе и конфронтация с Западом завершится проигрышем для Кремля.

Россия проигрывает в войне

Расширяя зону своих вмешательств и агрессии, Россия фактически солидаризирует против себя весь мир. Такое мнение высказал аналитик Центра Новая Европа Сергей Солодкий.

К теме Россия давно перешла от заявлений к агрессивным действиям, – аналитик

Мы не можем сказать, чем эта история закончится и как долго она продлится. Рано или поздно она закончится поражением России. Россия не может дипломатично и даже военно воевать со всем миром,

– заявил сладкий.

Он добавил: "Эта война априори проигрышна для России. Вопрос лишь в том, сколько это может занять времени".

Россияне не осознают бессмысленность политики Кремля

По словам Солодкого, политика России не изменится пока население страны не осознает всю пагубность действий руководства.

"Общество не осознает бессмысленности и недальновидности политики. Оно поддерживает руководство и восхищается им", – пояснил аналитик.

Он предупредил, что такое руководство России будет еще не одно. Владимир Путин – не последний президент России с захватническими намерениями.

Среди русского населения распространено мнение о доминировании и эксплуатации, а пропаганда только подогревает его.

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