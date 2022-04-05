Эта война безусловно приведет к развалу России, – Пионтковский
5 апреля 2022 , 01:10Читати новину українською
За более чем месяц полномасштабной войны Россия не достигла ни одного стратегического триумфа. Вполне понятно, что государство-агрессор проигрывает.
Агрессия России показала все проблемы, которые она имеет. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Путин проигрывает войну, – Пионтковский
По его словам, понятно, что Владимир Путин проигрывает эту войну.
Она безусловно приведет к развалу России, обнажит все ужасные проблемы,
– подчеркнул Пионтковский.
Он пояснил, что из позорного поражения главы Кремля свои выводы в частности сделает Китай.
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