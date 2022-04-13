Эта война может завершиться только стратегическим поражением России, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что российские солдаты сомневаются в своей способности сломать Украину. ВСУ делают все, чтобы сомнения оккупантов оправдались.

Об этом глава государства сообщил во время своего видеообращения вечером 13 апреля, пишет 24 канал.

Читайте также Эксперты под руководством Макфола и Ермака рассмотрели западную санкционную политику, – Зеленский

Благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые держат позиции и приучают оккупантов к мысли, что война против Украины может завершиться только стратегическим поражением России,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

"Либо российское руководство будет искать мир, либо в результате этой войны Россия навсегда покинет международную арену", – добавил глава украинского государства.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео