Эта война надолго, – военный об истерике России

Война может продолжаться дольше, чем считалось. Однако россиян неизбежно ждет поражение.

Об этом рассказал военный заместитель председателя Киевского союза ветеранов АТО Антон Колумбет в эфире 24 канала. Он считает, что "россияне будут сражаться до последнего".

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Военный отметил, что оккупанты не готовились к такому приему. Напротив, считали, что будут героически позировать. Взамен захватчиков ждал настоящий ад в Украине, но они не остановятся.

Я думаю, что это (война – 24 канала) надолго. Потому что из-за этого медленного поражения, которое наступает у оккупантов, они будут еще с большей истеричностью бросать в бой все новые и новые части,

– считает военный.

Причем, подчеркнул, что новые российские военные будут все хуже подготовлены, потому что "реально большая часть боеспособной армии здесь уже полегла". А остальное – не то, что непрофессиональные бойцы, они еще очень испуганы.

И добавил, что у Путина нет другого пути, чем победить в этой войне, потому что иначе "вся эта глуповатая вертикаль власти, которая держится на страхе и костях, просто упадет".