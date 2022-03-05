Обращение к российским военным. Эта война проиграна.

Бессмысленно умирать за яхты и дворцы Путина и его окружения. Путин и его окружение – военные преступники, которые будут осуждены Международным трибуналом.

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Российские военные сражаются с мирным населением

Международным трибуналом будут осуждены и те, кто совершает военные преступления в Украине. Позорно и бесчестно умирать в Украине, сражаясь с мирным населением. Необходимо проявить достоинство и перейти на сторону Украины.

Важно Россия сейчас пытается заткнуть все уши, заклеить все глаза и залепить все роты

Россию ждет позор

Иначе, ваш позор будет позором России в последующие сотни лет. Слава Украине, которая остановила преступника Путина.

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