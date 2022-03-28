Эта война уже вошла в генетический код украинцев, – интервью с главой Фонда "Вернись живым"

Сколько средств собрал Фонд "Вернись живым" и как происходит распределение? Покупают ли волонтеры оружие для армии, почему выросли нужды, нужно ли Украине вооружение для контрнаступления? Возможен ли ядерный удар, какие ракеты заканчиваются в РФ? Какую роль может сыграть привлечение белорусской армии, какая ситуация сейчас вокруг Чернигова, Харькова, Киева, где ведутся жестокие бои читайте дальше.

Фонд "Вернись живым" – крупнейший волонтерский институт помощи украинским военным, которые воюют на Донбассе, а с начала российского вторжения в Украину в 2022 году – военным и волонтерам на территории ведения активных боевых действий.

Журналистка сайта 24 канала поговорила с военным аналитиком, сержантом резерва морской пехоты ВМСУ, волонтером, участником российско-украинской войны, основателем "Украинского милитарного центра" и главой фонда Тарасом Чмутом.

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Тарас Чмут / Фото – Максим Левин

"Экономика не работает так, как работала до войны"

Сколько средств собрал Фонд "Вернись живым" в период полномасштабной войны?

На сегодняшний день во всех видах валют – это около трех миллиардов гривен. Время от времени мы даем в Facebook информацию по поступлению, все учитывается. Деньги проходят через банки, все зафиксировано. Сейчас потрачено около полутора миллиардов. Еще около полумиллиарда гривен мы ждем поставок, есть заказы на разных стадиях переговоров. Есть также контракты на полмиллиарда гривен. Но они будут оплачены по факту поставки.

То есть, у нас на счетах должен быть как минимум один миллиард гривен на случай, если завтра все придет из того, что мы заказали, чтобы мы могли рассчитаться.

Сейчас в Украине разворачиваются дополнительные части, подразделения, бригады. То есть расходы на армию растут. Чем обеспечивает государство, а чем волонтеры?

Мы сотрудничаем. До 24 февраля в ВСУ насчитывалось 261 тысяча человек. Части Вооруженных сил Украины перешли на штат военного времени. Там, где было, например, 100 человек в роте – стало 140. То есть, количество людей в подразделениях увеличилось. И так по всем ВСУ. По штату мирного времени в территориальной обороне (ТрО) насчитывалось десять тысяч человек, а сейчас – 150-200 тысяч. И эта структура начала создаваться с января 2021 года. То же самое в СБУ, ГУР, Нацполе, Гацгварии, где также увеличились штаты.

Еще один момент – это наши потери, которые мы понесли в людях, технике, имуществе и которые нужно чем-то компенсировать. Это все вместе накладывает огромный запрос и государству и украинскому обществу в поддержку защитников и защитниц фактически всем.

Условно нужно все – от формы и обуви до бронетехники, аэроразведки, оружия, боеприпасов. Что-то из этого закрывает государство, а что-то государство не закроет, потому что оно не успевает, у него не хватает на все ресурса, времени и возможностей. Тогда это закрывается силами волонтеров. Это обычная ситуация в условиях войны. Со временем оно, как в 2014 году, будет разрешаться.

Есть бригады, полностью получившие от государства средства индивидуальной защиты. И это будет продолжаться. Таким образом, синергетически мы будем закрывать эти базовые потребности и переходя к более узкоспециализированным, которые были до 24 февраля. В частности, по связи, аэроразведке, радиоэлектроонной борьбе снайпинга.

Есть ли совсем не закрытые бригады, у которых нет ничего?

Есть, потому что образовалось много новых частей. Стрелковые батальоны, корпус резерва, которые просто нельзя обеспечить за две недели всем, потому что всего просто нет и негде купить. В Украине оно сейчас не производится, логистика нарушена. Экономика не работает так, как работала до войны. Соответственно, сейчас это нужно искать за границей, а это логистика и время. Ищем во всех странах, которые готовы продавать и имеющие то, что нам нужно. Деньги у государства есть, государство готово покупать. Вопрос в том, чтобы это нам продавали и чтобы было время.

Одному украинскому изданию вы сказали, что у вас есть письмо с гербовой печатью, где руководитель одного ведомства просит у "Вернись живым" – "джавелины", "стингеры", ПЗРК, минометы, ДШК, АГС и выстрелы в РПГ. Обеспечивает ли Фонд "Повернись живым" оружием?

Пока нет, но мы над этим думаем. Нам нужно это делать легально. Для этого нам нужно пройти процедуру для получения разрешений или это делать через спецэкспортеров. Кроме того, купить просто оружие – не слишком эффективно. Надо понимать для чего ее покупать, почему это важно и какое оружие покупать. Например, десять тысяч автоматов, которые мы можем купить, – никак не влияют на боевые действия. А если за эти средства купить 150 тепловизоров, то ими можно закрыть какое-нибудь направление ночью. Это существенно повлияет на ход боевых действий, на отдельном участке фронта.

Тарас Чмут / Фото – 24 канала, Алины Туришин

"Наша задача, чтобы Украина как государство становилась боеспособной"

Как определяется распределение того, что вы закупили?

У нас есть приоритеты по направлениям. Концептуально наша задача состоит в том, чтобы на минимальные средства дать максимальный результат для обороны страны. То есть, мы не ставим себе задачу обеспечить каждого военного чем-либо или каждую часть чем-то. Наша задача, чтобы Украина как государство становилась боеспособной. Для этого нужно вложиться в определенные направления и в определенные части.

В частности, в ракетные войска и артиллерию, ПВО, ССО и малые мобильные группы, действующие в тылу или не в тылу – ГУР, Альфа (спецподразделение СБУ), разведывательные батальоны, регулярные механизированные танковые мотопехотные бригады ВСУ, Десантно-штурмовые войска Украины, Морская пехота, которые имеют технику, артиллерию, реактивные системы, иногда танки, которые могут вести наступательные или оборонительные полноценные боевые действия.

В ТрО, например, нет танков, в механизированной бригаде есть. Эффективность вторых – выше, потому что у них есть техника и они умеют ею пользоваться. Однако есть и большой запрос на ТрО и кое-где, на отдельных участках, территориальная оборона довольно сильно влияет на удержание линии. И от этого, чем дольше она будет держать, тем меньше вероятность, что там будет какое-то наступление. И таким образом выиграют ресурсы для ВСУ.

Поэтому мы не помогаем всем. Мы не можем просто всем помочь, но выполняем какую-то свою цель. И она направлена ​​на то, чтобы Украина как государство могло гораздо эффективнее противостоять России. А для этого нужно делать четко работу по определенным направлениям, а не просто дать каждому военному что-нибудь.

"Для деблокады Мариуполя нужно четыре бригады"

Давайте поговорим о направлениях, где ведутся сейчас бои. В частности, какая ситуация сейчас вокруг Чернигова, Харькова, Киева, Мариуполя?

ВСУ совместно с другими составляющими сектора обороны не позволили россиянам в первой волне нападения реализовать их замысел. Соответственно Чернигов не упал и продолжает вести оборонительные бои на Северо-Восточном направлении. Там неприятель остановился на рубеже Броваров, но не в Броварах. На Северо-Западном направлении, в районе Ирпеня, Вышгорода, Бучи, Макарова и, условно, до Фастова противник был остановлен. ВСУ локально переходили в контрнаступление и оттесняли там, где это возможно. По состоянию на сегодняшний день там нет окружения российских войск. Они там закрепляются на позициях, но не готовятся к продвижению.

Харьков тоже не взяли. Локально проводят контр-наступательные действия. В основном, 92-я механизированная бригада. Худшая ситуация – направление Мариуполя. Физически войск и средств для полномасштабной деблокады нет. ВСУ пытается как-то поддерживать их, но нет кем. То есть нет какой-то техники и бригады, которую можно откуда-то снять и опрокинуть.

Для деблокады нужно четыре бригады. Их нет. Соответственно сейчас ставки становятся на корпус разворачивающегося резерва. Это один из приоритетов нашей работы как Фонда – его обеспечение. Он должен существенно разгрузить с одной стороны ВСУ по тем направлениям, где нет или не ожидается главный удар. И эти боевые части будут перекинуты там, где продолжаются боевые действия. С другой стороны, это позволит усилить те части, которые замотаны в этом месяце, например, в районе ООС.

Можно ли в Маруполе применить Bayraktar, как этого просили бойцы "Азова"?

Bayraktar взлетает с аэродромов, соответствующей инфраструктуры, которой нет в Мариуполе и в ближайших областях тоже. Он нуждается в обученном личном составе, который умеет его применять. Они работают активно, но они не идеальное оружие, они также сбиваются. Bayraktar работает по приоритетным целям и в тех условиях, когда они могут выполнить задание.

Условно, их цели – командные пункты, станции управления, радиолокационные станции, зенитные ракетные комплексы, средства РЭР, РЭБ, ракетные системы. Применять их против БМП или машин – это большой риск, и он не оправдан. Соотношение потери Bayraktar для Украины сейчас в условиях войны и уничтожения 10-ти БМП противника – разные абсолютно.

Чтобы наша боевая авиация могла работать в районе Мариуполя, она условно должна взлетать с Херсона, Кривого Рога, Днепра. Там нет аэродромной полосы, она вся разбита. И у противника достаточное количество ПВО и их авиации, которая не позволяет это делать.

Херсонская область почти вся оккупирована. Запорожская – в значительной степени. Соответственно, чтобы долететь до Мариуполя, нужно пролететь значительную площадь, которую мы не контролируем. Это самоубийство в одну сторону. Поэтому ни Bayraktar, ни авиация не могут помочь в этих условиях. Это не потому, что кто-то не хочет, они просто не могут. Не говоря уже о том, что имеется ограниченный радиус по дальности. Если самолет вылетает из условного Львова, то он летит в условный Хмельницкий и все. Это его радиус. Он не может взлететь со Львова, а воевать под Мариуполем. Он, например, может взлететь из Киева и воевать под Черкассами, но не над Черным морем. Аэродромная сеть у нас сильно повреждена и выбита.

Тарас Чмут / Фото – 24 канала, Алины Туришин

"Россияне стали жертвой своей пропаганды"

Какое количество российской армии и техники сейчас находится на территории Украины? 90% есть или нет? Способны ли они будут подтянуть еще кого-нибудь или еще какую-нибудь технику?

Говорилось о 90% от группировки, которая была на границе с Украиной на момент атаки. Это не значит, что это обо всех вооруженных силах России, это не значит, что это обо всем, что может воевать. В Украине воюют не только ЗСР, но и другие силовые структуры – Национальная гвардия РФ, ФСБ. Могут ли подтянуть еще? Конечно, могут. У них огромные резервы как и человеческие, так и в технике. Однако вопрос не в количестве, а в качестве личного состава и готовности воевать и погибать.

Россияне стали жертвой пропаганды. Они думали, что у них супер крутая армия, а у нас ее нет. Их план заключался в том, чтобы взять Киев через неделю. А вышло все наоборот. Их потери, с одной стороны, деморализовали россиян, а с другой – усилили боевой дух украинцев. Таким образом они сами себя обманули, а мы выиграли из этого.

Истории, когда 20 представителей ТрО, вчера взявших в руки автоматы, останавливают роту десантников, это как раз о боевом духе. Ибо с военной точки зрения эта рота может разбить батальон или, например, бригаду ТрО. Россияне не готовы воевать и погибать. Этот эффект нам нужно информационно усиливать и показывать россиянам, сколько погибло, сколько в плену. Однако при этом очень важно не заигрываться с дезинформацией и не переходить какие-либо границы, чтобы не дискредитировать официальную информацию.

"Их траты, с одной стороны, деморализовали россиян", – Тарас Чмут / Фото – 24 канала, Алины Туришин

"Эта война для России гораздо страшнее, чем Первая Чеченская"

В случае привлечения белорусской армии, сколько это может быть по количеству привлечено и какую роль они могут сыграть в этой войне? Уже также появилась информация о том, что РФ перекидывает в Украину армию из Грузии.

Белорусы – это 20-30 тысяч войск. Это несколько бригад. Конечно, россияне привлекают все войска, которые у них есть. Я думаю, что часть будет привлечена из Сирии, Абхазии, Осетии, Карабаха, где есть российский контингент, поскольку людей не хватает. Некоторые их части понесли потери, иногда деморализованы и отказываются дальше воевать. Они пытаются находить причины, как не попадать в Украину и как не погибнуть. И это правильно, потому что статистика показывает, что потери у них огромные. Эта война для России гораздо страшнее, чем Первая Чеченская.

"Нам в ближайшие пять лет нужно преобразовать армию"

Зарубежные партнеры дают нам оружие для защиты. Вооружение для контрнаступления украинским военным нужно?

Конечно, потому что мощное оружие, которое есть у нас, заканчивается и не безгранично. Есть ресурс, например, на несколько тысяч выстрелов. После этого его нужно заменять. У нас нет откуда это делать и как, потому что, в основном, это все советские или постсоветские системы. И если этому стволу 40 лет и он стреляет, то он уже не 152 мм, а 157 мм. Это усугубляет точность, несет опасность, что он разорвется. Соответственно, его нужно менять, а интенсивность боевых действий у нас сейчас очень высока.

А это техника и вооружение, которое воевало и до 2022 года, а также служило Украине еще с Советского Союза. Поэтому нам в ближайшие пять лет нужно преобразовать армию. И это колоссальные средства и нам нужно менять чуть ли не все. Мы способны воевать.

Мы это уже показали в 2014 и 2022 годах, мы способны держать бой, но вы не будете воевать автоматами. Воюет артиллерия, воюет авиация, танки, БМП. У нас это есть, но оно закончится быстрее, чем у россиян. Каждый день мы несем потери. Даже если в армии РФ потери будут в пять раз больше, чем у нас, то ресурсы у нас закончатся быстрее. Нам нужно искать, где достать и купить, думать, как это все компенсировать, перестраивать армию под новые реалии. Эта война может затянуться на очень долго и нам нужно думать, как с этим жить.

Ядерный удар. Что он собой представляет? Верите ли вы в его применение РФ?

Россия может это реализовать на каком-то тактическом уровне как элемент демонстрации силы, возможностей и готовности к этому. С другой стороны, уже есть жесткая позиция НАТО и США. Если будет применено любое химическое оружие в любом проявлении, а тем более ядерное, то реакция будет очень жесткая и с возможным применением Вооруженных сил НАТО для противодействия России.

Я не думаю, что россияне на это пойдут в нынешних условиях, потому что, что дальше? Украина не сдастся от этого. Уничтожать ядерным оружием всю страну? Ну ладно, а дальше что? Всю страну не уничтожат, всех не убьют, а выживущие все равно будут воевать. Цели будут не достигнуты и это развяжет руки и нам и миру. Россия и так уже изгой. Я не вижу дальнейших шагов в этой игре.

Тарас Чмут / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Слухи о том, что в России кончаются силы и ракеты, не соответствуют действительности. Такую информацию заявили в ВСУ. "Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время постарается ввести их в действие", – говорится в сообщении. Почему такие слухи появлялись вообще?

Если говорить о новых ракетах РФ – "Калибри", "Искандеры", то их действительно не десятки тысяч. Они потенциально заканчиваются или их количество существенно уменьшается. Но у россиян при этом есть огромное количество советских ракет и систем вооружения. Те же "Точки", которыми они активно стреляют. Да, они хуже, но их много и их можно расстреливать. Те же авиационные крылатые ракеты, их тоже много. Там, где нужно пустить одну современную ракету, – можно запустить пять старых ракет. Эффект будет тот же, условно, гарантированный.

"Недооценил врага, то считай, что уже проиграл"

Россия при этом производит новые ракеты?

Она производит, но здесь вопрос к санкциям. Если Запад будет очень эффективен в этом, это очень усложнит россиянам работу. Поскольку РФ зависит от многих комплектующих от разных стран. Конечно, Россия будет пытаться обходить санкции через своих партнеров – Иран, Корею, Китай, возможно, другие страны, которые серыми схемами будут пытаться продавать им что-нибудь.

Кроме того, РФ будет развивать свои технологии, которые, возможно, устаревшие, но могут работать. Поэтому не надо недооценивать врага. Недооценил врага, то считай, что уже проиграл. Лучше его недооценивать и готовиться к худшему сценарию, чем думать, что как-нибудь пронесет. Не нужно становиться жертвами пропаганды о слабости России.

"РФ уже начинает искать способы для завершения этой войны"

Насколько вероятен переход на "замороженную" войну?

Я не люблю прогнозировать, но война до 2022 года в Украине длилась восемь лет. Новая война у нас может быть еще восемь лет, например. Или год или два. Я не знаю, но сейчас ситуация, когда Украина остановила Россию, не дала реализовать ее замысел. РФ уже начинает находить методы для завершения этой войны.

Сейчас она на свой внутренний мыльный пузырь начинает транслировать, что "РФ уничтожила армию Украины, уничтожила украинский оборонно-промышленный комплекс, националистов, какие-то химические лаборатории, вернула Донбасс, Приазовье, Херсонщину, дала воду в Крым, сухопутное железнодорожное сообщение, достигла всех своих целей, они победили. Это нужно России для того, чтобы внутри своего мыльного пузыря россияне думали, что они выиграли эту войну.

Хотя Россия хотела оккупацию Украины на уровне Житомирской и Винницкой областей. По факту они получили минимальную часть того, что хотели и при этом понесли огромные потери в живой силе, в технике, получили довольно сильные санкции, которые, я надеюсь, будут только усиливаться. А также абсолютное сопротивление всех украинцев на всех уровнях, даже тех, которые еще 21 февраля были "ватниками", а сейчас служат в ТрО и готовы убивать москалей. Этот ментальный разрыв стал еще больше.

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После того, как они поступили с Мариуполем, Харьковом и другими городами, Украина никогда не вернется пророссийским вектором. Эта страна может быть уничтожена, но она не будет идейно, идеологически как-то с Россией. Это либо физическое уничтожение, либо какая-то тотальная оккупация. Но не будет того, что было в 2012 году уже никогда в ближайшие 100-200 лет точно. Эта война уже вошла в генетический код украинцев.

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