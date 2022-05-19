Об этом рассказала в интервью 24 каналу временно поверенная по делам США Кристина Квин. Она добавила, что очень рада снова вернуться в Украину.

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Посольство США все это время делало все возможное

В самом деле, я очень рада, что вернулась. За два месяца своего отсутствия посольство было совсем рядом, возле границы, в польском Жешуве. И оттуда мы делали все, что в наших силах, чтобы помочь Украине,

– подчеркнула она.

Кристина Квин добавила, что за это время Жешув превратился в хаб для гуманитарной и военной помощи, направленной на нужды Украины. А посольство США в Украине приложило максимум усилий, чтобы способствовать доставке необходимого в наше государство.

Кроме того, ведомство регулярно организовывало встречи с американскими чиновниками. Теми, кто тоже стремился помочь Украине в противостоянии российской агрессии.

Причем в консульстве не только общались с дипломатами и представителями власти. А еще и следили за происходящим недалеко от границы с Украиной. Квин подчеркнула, что 82-я воздушно-десантная дивизия армии США как раз базируется недалеко от Жешува.

О нуждах Украины сообщали срочно

Кроме того, Кристина Квин постоянно держала руку на пульсе. Все для того, чтобы коллеги в Вашингтоне знали, в чем сейчас больше всего нуждаются в Украине. Также она общалась с разными поставщиками, прежде всего американскими. Это делали для того, чтобы наше государство получало необходимую помощь быстро, а также эффективно.

За неделю в Украине провела множество встреч

Кристина Квин уже больше недели находится в Украине. За это время она встретилась примерно с тремя десятками украинских чиновников. За это короткое время она получила еще больше необходимой информации. И она, подчеркивает Квин, необходима для того, чтобы в Вашингтоне понимали, какова повестка дня.

Например, что является приоритетом номер один, что именно нужно уже, в чем нуждается украинская сторона, и я могла это все четко передать. Это были главные направления моей работы за последние несколько месяцев,

– подчеркнула она.

Киев стал безопасным местом

Кристина Квин подчеркнула, что украинская столица стала безопасной. Поэтому туда и вернулось посольство США. Она отметила, что российских военных удалось отбросить от Киева. Так что в городе действительно стало спокойнее.

В то же время она подчеркнула, что россияне продолжают атаковать страну ракетами. Поэтому она тоже поставила на свой смартфон приложение, извещающее о сиренах. Кристина Квин подчеркнула, что сразу же отправляется в убежище, когда раздается воздушная тревога. Это, добавляет она, позволяет не только чувствовать себя, но и работать в безопасности.

Напомним, что посольство США в Киеве возобновило свою работу 18 мая. Над ним уже подняли американское знамя. Отметим, что вскоре в Украину отправится Бриджит Брин. Сенат утвердил именно ее на должность посла США в Украине.

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