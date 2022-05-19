Про це розповіла в інтерв'ю 24 каналу тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін. Вона додала, що дуже рада знову повернутися до України.

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Посольство США весь цей час робило все можливе

Направду, я дуже рада, що повернулася. Упродовж двох місяців своєї відсутності посольство було зовсім поруч, біля кордону, у польському Жешуві. І звідти ми робили усе, що в наших силах, щоб допомогти Україні,

– підкреслила вона.

Крістіна Квін додала, що за цей час Жешув перетворився на хаб для гуманітарної та військової допомоги, спрямованої на потреби України. А посольство США в Україні приклало максимум зусиль, щоб сприяти доставці необхідного до нашої держави.

Крім того, відомство регулярно організовувало зустрічі з американськими високопосадовцями. Тими, хто теж прагнув допомогти Україні у протистоянні російській агресії.

Причому у консульстві не лише комунікували з дипломатами та представниками влади. А ще й стежили за тим, що відбувається неподалік кордону з Україною. Квін підкреслила, що 82-га повітряно-десантна дивізія армії США саме базується неподалік Жешува.

Про потреби України повідомляли терміново

Крім того, Крістіна Квін постійно тримала руку на пульсі. Все для того, щоб колеги у Вашингтоні знали, чого зараз найбільше потребують в Україні. Також вона спілкувалася з різними постачальниками, передовсім американськими. Це робила для того, щоб наша держава отримувала необхідну допомогу швидко, а також ефективно.

За тиждень в Україні провела безліч зустрічей

Крістіна Квін уже понад тиждень перебуває в Україні. За цей час вона зустрілася приблизно з трьома десятками українських посадовців. Упродовж цього короткого проміжку часу вона отримала ще більше необхідної інформації. І вона, підкреслює Квін, необхідна для того, щоб у Вашингтоні розуміли, яким є порядок денний.

Наприклад, що є пріоритетом номер один, що саме потрібно вже, що потребує українська сторона, і я могла це все чітко передати. Це були головні напрямки моєї роботи за останні кілька місяців,

– підкреслила вона.

Київ став безпечним місцем

Крістіна Квін підкреслила, що українська столиця стала безпечною. Тому туди й повернулося посольство США. Вона наголосила на тому, що російських військових вдалося відкинути від Києва. Тож у місті дійсно стало спокійніше.

Водночас вона підкреслила, що росіяни продовжують атакувати країну ракетами. Тож вона теж поставила на свій смартфон застосунок, який сповіщає про сирени. Крістіна Квін наголосила, що відразу ж вирушає до сховища, коли лунає повітряна тривога. Це, додає вона, дозволяє не лише почуватися, а й працювати у безпеці.

Нагадаємо, що посольство США у Києві відновило свою роботу 18 травня. Над ним уже здійняли американський прапор. Зауважимо, що невдовзі до України відправиться Бріджит Брін. Сенат затвердив саме її на посаду пані посла США в Україні.

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