Эти люди погибли, спасая и помогая: Зеленская рассказала о жертвах бесчеловечной агрессии России

15-й день подряд Россия полномасштабно атакует Украину, сбрасывая бомбы и ракеты на мирные города. Вооруженные Силы Украины успешно отражают нападения российских убийц.

Впрочем, к сожалению, без жертв не обошлось. Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о нескольких из них.

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Зеленская рассказала о жертвах бесчеловечной агрессии России

Эти люди погибли, спасая и помогая. Я хочу, чтобы вы о них знали. Я хочу поклониться всем волонтерам – погибшим и живым. Сейчас они наравне с армией держат на своих плечах страну...

– пишет она.

По словам Елены Зеленской, их оружие – большое сердце, и по нему ежеминутно целит враг. Однако он его не остановит, ведь сейчас все украинцы – в чем-то волонтеры. Первая леди Украины обратилась ко всем волонтерам и людям с просьбой: "Лишь будьте живы, пожалуйста. Прошу вас, будьте живы".

Паша Ли

Паша был актером и телеведущим. Его мама – из Закарпатья, а папа – кореец из Крыма.

Как только Россия вторглась в Украину, Паша, как каждый украинец, захотел быть полезным своей стране. Он вывозил людей из охваченного войной Ирпеня, где погиб.

Паша Ли погиб, вывозив людей из Ирпеня / Фото из инстаграма @olenazelenska_official

Настя Яланская

Молодая девушка просто хотела помочь отрезанному от сообщения Буче. Впрочем, в тот день, когда Настя везла помощь, ее машину прицельно расстреляли оккупанты.

Авто Насти Яланской прицельно расстреляли / Фото с инстаграммы @olenazelenska_official

Анатолий Бережной

Переселенец из Северодонецка, как и Паша Ли, помогал с эвакуацией жителям Ирпеня. От шанса на жизнь его разделяло всего 200 метров. Столько Анатолию оставалось дойти до автобуса, когда в его группу попала российская мина.

Анатолий Бережный погиб в Ирпене / Фото из инстаграма @olenazelenska_official

Александра Полищук

При жизни она была зоозащитницей и заботилась о приюте для собак. Во время нападения на Херсон снаряд попал в ее дом.

В дом Александры попал снаряд / Фото из инстаграма @olenazelenska_official

Кстати, два волонтера, которые пытались накормить голодных животных в экопарке под Харьковом и были за это расстреляны… Имена их еще неизвестны.

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