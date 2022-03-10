Втім, на жаль, без жертв не обійшлося. Перша леді України Олена Зеленська розповіла про декількох із них.

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Зеленська розповіла про жертв нелюдської агресії Росії

Ці люди загинули, рятуючи й допомагаючи. Я хочу, щоб ви про них знали. Я хочу вклонитися всім волонтерам – загиблим і живим. Зараз вони нарівні з армією тримають на своїх плечах країну...

– пише вона.

За словами Олени Зеленської, їхня зброя – велике серце, і по ньому щохвилини цілить ворог. Однак він його не зупинить, адже нині всі українці – в чомусь волонтери. Перша леді України звернулася до усіх волонтерів та людей з проханням: "Лише будьте живі, будь ласка. Прошу вас, будьте живі".

Паша Лі

Паша був актором і телеведучим. Його мама – із Закарпаття, а тато – кореєць із Криму.

Як тільки Росія вторглася в Україну, Паша, як і кожен українець, захотів бути корисним своїй країні. Він вивозив людей з охопленого війною Ірпеня, де й загинув.



Паша Лі загинув, вивозивши людей з Ірпеня / Фото з інстаграму @olenazelenska_official

Настя Яланська

Молода дівчина просто хотіла допомогти відрізаній від сполучення Бучі. Втім, того дня, коли Настя везла допомогу, її авто прицільно розстріляли окупанти.



Авто Насті Яланської прицільно розстріляли / Фото з інстаграму @olenazelenska_official

Анатолій Бережний

Переселенець із Сєвєродонецька, як і Паша Лі, допомагав з евакуацією жителям Ірпеня. Від шансу на життя його розділяло всього 200 метрів. Стільки Анатолію залишалося дійти до автобуса, коли в його групу влучила російська міна.



Анатолій Бережний загинув в Ірпені / Фото з інстаграму @olenazelenska_official

Олександра Поліщук

За життя вона була зоозахисницею й опікувалася притулком для собак. Під час нападу на Херсон, снаряд поцілив у її будинок.



У будинок Олександри поцілив снаряд / Фото з інстаграму @olenazelenska_official

До речі, два волонтери, які намагалися нагодувати голодних тварин в екопарку під Харковом і були за це розстріляні… Їхні імена ще не відомі.

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