Эти санкции будут стоить и нам, но это цена, которую мы должны заплатить за будущее, – Мишель

Президент Европарламента Шарль Мишель выступил на заседании 1 марта. Он отметил, что перед Украиной и Европой стоят серьезные вызовы.

Лидер Европейского Совета заявил, что необходимо уже сегодня принять очень серьезные решения, потому что в Украине идет война, проливается кровь. Он отметил, что Владимир Путин прибег к грубой агрессии в Украине.

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"Он применяет ложь для оправдания этого. Сейчас под атакой человеческое достоинство. Россия совершает международный терроризм", – сказал Мишель.

Европа будет давить

По словам Шарля Мишеля, Европа должна защищать демократию и международное право. Он заверил, что максимально давит на Россию.

Мы объединенные, крепкие и наши действия координированы. Мы должны действовать очень быстро и быть честными. Эти санкции будут стоить нам, и это будет ценой, которую мы должны заплатить за наше будущее,

– добавил Мишель.

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