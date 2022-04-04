Эти убийства не воспринимаются как часть войны, – Резников о количестве убитых украинцев в Буче

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на события 40 дней войны. Он выразил и свое мнение по поводу зверств оккупантов на Киевщине.

Резников провел параллель Бучи и хорватского Вуковара, где также были убиты многие. Но в городке под Киевом замученных больше.

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Только в Буче количество погибших уже больше, чем в Вуковаре. Выстрелы в затылок женщинам и мужчинам со связанными руками – это абсолютная бесчеловечность. Эти убийства не воспринимаются как часть войны. Даже сложно их квалифицировать как терроризм или преступление,

– говорит Резников.

По его словам, такова сущность, природа тех бешеных палачей, которые ворвались на нашу землю. В последний раз такое делали эсэсовцы.

Резников заявил, что такое зло не может остаться безнаказанным. Разведка уже устанавливает всех причастных извергов.

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