Резніков провів паралель Бучі та хорватського Вуковару, де також було вбито багато людей. Але в містечку під Києвом закатованих більше.

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Тільки у Бучі кількість загиблих вже більша, ніж у Вуковарі. Постріли в потилицю жінкам і чоловікам зі зв'язаними руками – це абсолютна нелюдськість. Ці вбивства не сприймаються як частина війни. Навіть складно їх кваліфікувати як тероризм чи злочин,

– каже Резніков.

За його словами, такою є сутність, природа тих скажених катів, які увірвалися на нашу землю. Востаннє таке робили есесівці.

Резніков заявив, що таке зло не може залишитись безкарним. Розвідка вже встановлює усіх причених нелюдів.

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