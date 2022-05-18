Это беда, проиграют еще быстрее, – Фейгин о личном участии Путина в планировании войны

Затягивание войны и неудачный "блиц-криг" может влиять на такие нелепые решения. Потому что всегда, когда в реализацию военного дела "влезают" люди, не являющиеся профессионалами, хотя на самом деле они уверены в противоположном – это всегда заканчивается очень грустно.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что в случае если Путин действительно самостоятельно принимает решения на уровне бригадных генералов, это лишь ускорит крах оккупационной армии в Украине.

Читайте также У Путина не хватило денег: российский бизнес оплачивает "работу" кадыровских банд в Украине

Если Путин действительно руководит командованием на уровне бригады, это для них беда. Потому что это означает, что они проигрывают еще быстрее. Хотя я сомневаюсь, что это действительно правда,

– убежден российский правозащитник.

"Не доверяя генералам, Путин решил руководить своими руками – в таком случае, предполагаю, что финал будет сходим на судьбу Николая II. Он также сам возглавлял ставку в период Первой мировой войны",

– говорит Фейгин.

Чем грозит личное управление Путина войной России против Украины: смотрите видео