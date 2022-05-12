Вооруженные Силы Украины показали, как эффективно они сдерживают рашистские войска. Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Он объяснил, что кроме техники Вооруженные Силы Украины уничтожили и по меньшей мере одну батальонную тактическую группу России. А это значит, что от ведения боев "выбыло" более 600 человек личного состава.
В одном бою, применяя артиллерию и штурмовую авиацию, с помощью разведки – это блестящая работа,
– подчеркнул военный эксперт.
По мнению Мусиенко, этот результат не может не радовать. Украинцы в очередной раз продемонстрировали, насколько эффективно Вооруженные Силы сдерживают рашистские войска.
"Это высококлассная, блестящая работа", – добавил он.
В Луганской области ВСУ уничтожили 73 единицы российской техники
Российское войско всего за 4 дня потеряло более 7 десятков единиц техники и два батальона пехоты с инженерами возле поселка Белогоровка на Луганщине. Об этом сообщили 12 мая специалисты InformNapalm.
Враги понесли потери во время неудачных попыток оккупантов переправиться через реку Северский Донец в Луганской области. Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить, а также захватить в целом 73 единицы российской техники.
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Потери врага: последние новости с фронта
- В Запорожье 11 мая украинские защитники ликвидировали 21 оккупанта из личного состава российских войск, еще 28 рашистов получили ранения. Кроме того, в металлолом ВСУ превратили немало вражеской техники.
- ВСУ на Юге обезвредили с помощью ракетно-артиллерийского вооружения 23 российских военных; поразили 2 танка и 2 БМП, а еще уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области.
- 11 мая россияне совершили 5 атак на Востоке, впрочем, понесли значительные потери. Вооруженным Силам Украины удалось ликвидировать более 200 российских военных и вражескую технику.