Вооруженные Силы Украины показали, как эффективно они сдерживают рашистские войска. Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

На тему Стрелец-зенитчик сбил российский вертолет Ми-24 в Луганской области

Он объяснил, что кроме техники Вооруженные Силы Украины уничтожили и по меньшей мере одну батальонную тактическую группу России. А это значит, что от ведения боев "выбыло" более 600 человек личного состава.

В одном бою, применяя артиллерию и штурмовую авиацию, с помощью разведки – это блестящая работа,

– подчеркнул военный эксперт.

По мнению Мусиенко, этот результат не может не радовать. Украинцы в очередной раз продемонстрировали, насколько эффективно Вооруженные Силы сдерживают рашистские войска.

"Это высококлассная, блестящая работа", – добавил он.

В Луганской области ВСУ уничтожили 73 единицы российской техники

Российское войско всего за 4 дня потеряло более 7 десятков единиц техники и два батальона пехоты с инженерами возле поселка Белогоровка на Луганщине. Об этом сообщили 12 мая специалисты InformNapalm.

Враги понесли потери во время неудачных попыток оккупантов переправиться через реку Северский Донец в Луганской области. Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить, а также захватить в целом 73 единицы российской техники.

ВСУ разбили врага в Луганской области: смотрите видео

Потери врага: последние новости с фронта