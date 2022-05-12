Збройні Сили Україні показали, наскільки ефективно вони стримують рашистські війська. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
До теми Стрілець-зенітник збив російський вертоліт Мі-24 на Луганщині
Він пояснив, що крім техніки, Збройні Сили України знищили й щонайменше одну батальйонну тактичну групу Росії. А це означає, що від ведення боїв "вибуло" більше ніж 600 людей особового складу.
В одному бою, застосовуючи артилерію і штурмову авіацію, за допомогою розвідки – це блискуча робота,
– наголосив військовий експерт.
На думку Мусієнка, цей результат не може не тішити. Українці вчергове продемонстрували, наскільки ефективно Збройні Сили стримують рашистські війська.
"Це висококласна, блискуча робота", – додав він.
На Луганщині ЗСУ знищили 73 одиниці російської техніки
Російське військо всього за 4 дні втратило понад 7 десятків одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами біля селища Білогорівка на Луганщині. Про це повідомили 12 травня фахівці InformNapalm.
Вороги зазнали втрат під час невдалих спроб окупантів переправитися через річку Сіверський Донець у Луганській області. Збройним Силам України вдалось знищити, а також захопити загалом 73 одиниці російської техніки.
ЗСУ розтрозщили ворога на Луганщині: дивіться відео
Втрати ворога: останні новини з фронту
- На Запоріжжі 11 травня українські захисники ліквідували 21 окупанта з особового складу російських військ, ще 28 рашистів отримали поранення. Крім того, у металобрухт ЗСУ перетворили чимало ворожої техніки.
- ЗСУ на Півдні знешкодили за допомогою ракетно-артилерійського озброєння 23 російських військових; уразили 2 танки та 2 БМП, а ще знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині.
- 11 травня росіяни здійснили 5 атак на Сході, втім, зазнали значних втрат. Збройним Силам України вдалося ліквідувати понад 200 російських військових та ворожу техніку.