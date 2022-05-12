Збройні Сили Україні показали, наскільки ефективно вони стримують рашистські війська. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Він пояснив, що крім техніки, Збройні Сили України знищили й щонайменше одну батальйонну тактичну групу Росії. А це означає, що від ведення боїв "вибуло" більше ніж 600 людей особового складу.

В одному бою, застосовуючи артилерію і штурмову авіацію, за допомогою розвідки – це блискуча робота,

– наголосив військовий експерт.

На думку Мусієнка, цей результат не може не тішити. Українці вчергове продемонстрували, наскільки ефективно Збройні Сили стримують рашистські війська.

"Це висококласна, блискуча робота", – додав він.

На Луганщині ЗСУ знищили 73 одиниці російської техніки

Російське військо всього за 4 дні втратило понад 7 десятків одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами біля селища Білогорівка на Луганщині. Про це повідомили 12 травня фахівці InformNapalm.

Вороги зазнали втрат під час невдалих спроб окупантів переправитися через річку Сіверський Донець у Луганській області. Збройним Силам України вдалось знищити, а також захопити загалом 73 одиниці російської техніки.

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