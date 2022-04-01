Это больные люди, как с ними можно договариваться, – Данилов о заявлениях Кремля про Белгород

Сегодня ночью в российском Белгороде горела нефтебаза. Оккупанты обвиняют в этом ВСУ, хотя ни одного нападения или обстрела на территории агрессора наши герои не совершали.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, все происходящее на территории России – это ответственность исключительно России. Украина ни к кому не шла с войной, поэтому заявления оккупантов, что горящая нефтебаза в Белгороде – дело рук ВСУ – лишь фантазии агрессоров.

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Больные заявления россиян

Данилов подчеркнул: заявление Пескова о том, что ситуация в Белгороде не способствует переговорам – полный бред, ведь россияне всегда нарушают договоренности и убивают мирное население.

Это больные люди, я не понимаю, как и о чем с ними можно договариваться, если они во время переговоров не дают организовать коридор и вывести из-под обстрелов детей и мирное население,

– возмутился Данилов.

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