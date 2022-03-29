Это большая программа, – Шмыгаль о "Плане Маршалла-2" для Украины

Над восстановлением Украины после войны уже работает большое количество людей. Правительство обсуждает источники наполнения программы.

Пока неизвестно, будет ли это новый "План Маршала" или другая программа для Украины. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью.

К теме Будет новый план Маршалла для Украины, – Зеленский о поддержке Запада

Это большая программа, над которой сейчас активно работает огромное количество людей. Тут и срочное восстановление, например, взорванных мостов. Также помощь экономике, построение новых предприятий, строительство обновленных населенных пунктов после разрушения,

– рассказал Шмыгаль.

Поэтому правительство планирует создать единую платформу для этих целей.

Где Украина возьмет деньги на восстановление

Сейчас Украина обсуждает финансовый аспект этой платформы. В частности, министр финансов Германии, предлагает Европейский фонд восстановления после COVID, в который страны должны были вести 800 миллиардов евро. Эти деньги могут частично или полностью направить на восстановление Украины.

Также есть другие инициативы Евросоюза и отдельные предложения стран. Кроме того, на восстановление могут использовать арестованные средства России.

"Есть компании, которые хотят в будущем перенести производственные базы из страны-агрессора в Украину",

– добавил Шмыгаль.

Он отметил, что задача правительства – объединить все эти потенциальные ресурсы в один четкий и понятный план.

К теме – смотрите видео о том, как выглядит Харьков после бомбардировок России: