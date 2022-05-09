Это большой поступок с ее стороны, – Елена Зеленская рассказала подробности визита Джил Байден в Украину

Елена Зеленская рассказала подробности приезда Джилл Байдена в Украину. Первая леди США 8 мая прибыла в Ужгород. Но до этого она уже общалась с украинскими беженцами в Румынии и Словакии.

Супруга президента подчеркнула, что это большой поступок со стороны Джил Байден. Елена Зеленская рассказала, что они вместе, в частности, посетили школу для переселенцев.

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Этот шаг является большой смелостью

Украинская первая леди отметила, что считает это действительно большой смелостью. Ведь сейчас каждый приезжающий в нашу страну может быть в опасности из-за действий россиян.

Это большой поступок с ее стороны, ведь каждый приезжающий сейчас в Украину не может чувствовать себя в стопроцентной безопасности. Как и каждый из нас. В Украине нет сейчас безопасного места,

– написала Елена Зеленская.

Также она добавила, что, несмотря ни на что, Ужгород остается городом тыла Украины. В самом большом хабе Закарпатья нашли убежище и спасение тысячи переселенцев из Восточной Украины.

Первые леди посетили школу для переселенцев / Фото с телеграма Елены Зеленской

Зеленская поделилась деталями нового проекта

Первые леди посетили школу, где учатся дети из многих регионов страны. Все эти школьники улыбались и радовались. Однако Елена Зеленская констатировала, что можно представить, что происходит в душах этих деток. Они ведь все были вынуждены покинуть дома, ехать за сотни километров и только ради одного – чтобы спастись.

Поэтому первая поделилась с Джил и планами нового проекта – национальной программы психологической помощи. Он касается не только детей, получивших ужасающие моральные травмы, но и взрослых.

Каждый украинец сейчас получил психологическую травму – в оккупации, в вынужденной эмиграции, под обстрелами, теряя близких. Плача и нервничая каждый день. И такую же невидимую травму, в дополнение к физическим ранам, получают и наши защитники,

– написала Зеленская.

Она попросила у американских коллег поделиться опытом. Ведь именно в этой стране очень мощная программа восстановления после посттравматического стрессового расстройства.

Также на приезд отреагировал и сам президент

Владимир Зеленский тоже упомянул о приезде первой леди США в своем вечернем обращении за 8 мая. Он подчеркнул, что о посещении Джил Байдена не сообщали заранее целенаправленно. Это было необходимо из соображений безопасности.

Я знаю, что госпожа Байден получила максимум информации о том, в чем нуждаются украинцы и украинки сейчас. И я благодарен ей за искреннюю поддержку наших людей,

– сказал президент Украины.

Обращение Владимира Зеленского за этот день: смотрите видео