Это большой поступок с ее стороны, – Елена Зеленская рассказала подробности визита Джил Байден в Украину
Источник:телеграм Елены Зеленской
Елена Зеленская рассказала подробности приезда Джилл Байдена в Украину. Первая леди США 8 мая прибыла в Ужгород. Но до этого она уже общалась с украинскими беженцами в Румынии и Словакии.
Супруга президента подчеркнула, что это большой поступок со стороны Джил Байден. Елена Зеленская рассказала, что они вместе, в частности, посетили школу для переселенцев.
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Этот шаг является большой смелостью
Украинская первая леди отметила, что считает это действительно большой смелостью. Ведь сейчас каждый приезжающий в нашу страну может быть в опасности из-за действий россиян.
Это большой поступок с ее стороны, ведь каждый приезжающий сейчас в Украину не может чувствовать себя в стопроцентной безопасности. Как и каждый из нас. В Украине нет сейчас безопасного места,
– написала Елена Зеленская.
Также она добавила, что, несмотря ни на что, Ужгород остается городом тыла Украины. В самом большом хабе Закарпатья нашли убежище и спасение тысячи переселенцев из Восточной Украины.
Первые леди посетили школу для переселенцев / Фото с телеграма Елены Зеленской
Зеленская поделилась деталями нового проекта
Первые леди посетили школу, где учатся дети из многих регионов страны. Все эти школьники улыбались и радовались. Однако Елена Зеленская констатировала, что можно представить, что происходит в душах этих деток. Они ведь все были вынуждены покинуть дома, ехать за сотни километров и только ради одного – чтобы спастись.
Поэтому первая поделилась с Джил и планами нового проекта – национальной программы психологической помощи. Он касается не только детей, получивших ужасающие моральные травмы, но и взрослых.
Каждый украинец сейчас получил психологическую травму – в оккупации, в вынужденной эмиграции, под обстрелами, теряя близких. Плача и нервничая каждый день. И такую же невидимую травму, в дополнение к физическим ранам, получают и наши защитники,
– написала Зеленская.
Она попросила у американских коллег поделиться опытом. Ведь именно в этой стране очень мощная программа восстановления после посттравматического стрессового расстройства.
Также на приезд отреагировал и сам президент
Владимир Зеленский тоже упомянул о приезде первой леди США в своем вечернем обращении за 8 мая. Он подчеркнул, что о посещении Джил Байдена не сообщали заранее целенаправленно. Это было необходимо из соображений безопасности.
Я знаю, что госпожа Байден получила максимум информации о том, в чем нуждаются украинцы и украинки сейчас. И я благодарен ей за искреннюю поддержку наших людей,
– сказал президент Украины.
Обращение Владимира Зеленского за этот день: смотрите видео