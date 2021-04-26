Это бомба замедленного действия, – Ермак о том, как относится к заморозке конфликта
Андрей Ермак очень плохо относится к заморозке конфликта. По его словам, принятое решение по такому сценарию становится настоящей бомбой замедленного действия.
Источник:Liga.net
Глава Офиса Президента отметил, что это плохой сценарий любого государства. Однако исключать его нельзя.
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Пример Нагорного Карабаха и других точек свидетельствует о том, что это бомба замедленного действия,
– сказал Ермак.
"Если вы меня спросите, исключаю ли я такой сценарий – нет, не исключаю. Но я его бы очень не хотел. И мы прилагаем все усилия, чтобы этого никогда не было", – заверил Ермак.
Заморозка конфликта на Донбассе: что говорят другие
- Журналист Станислав Асеев отметил, что на Донбассе нужна стратегия заморозки конфликта. Речь идет об уровне, когда там перестанут стрелять и убивать людей.
- Военный журналист Роман Бочкала также сказал о том, что на Донбассе "все идет к заморозке".
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