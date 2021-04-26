Андрей Ермак очень плохо относится к заморозке конфликта. По его словам, принятое решение по такому сценарию становится настоящей бомбой замедленного действия.

Глава Офиса Президента отметил, что это плохой сценарий любого государства. Однако исключать его нельзя.

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Пример Нагорного Карабаха и других точек свидетельствует о том, что это бомба замедленного действия,

– сказал Ермак.

К слову. В 2019 году Ермак в Лондоне заявил, что Украина будет жить по сценарию замороженного конфликта. По его словам, такой сценарий возможен "если мы не договоримся".

"Если вы меня спросите, исключаю ли я такой сценарий – нет, не исключаю. Но я его бы очень не хотел. И мы прилагаем все усилия, чтобы этого никогда не было", – заверил Ермак.

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