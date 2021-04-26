Це бомба уповільненої дії, – Єрмак про те, як ставиться до замороження конфлікту
Андрій Єрмак дуже погано ставиться до замороження конфлікту. За його словами, прийняте рішення щодо такого сценарію стає справжньою бомбою уповільненої дії.
Джерело:Liga.net
Голова Офісу Президента зазначив, що це поганий сценарій будь-якої держави. Однак виключати його не можна.
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Приклад Нагірного Карабаху та інших точок свідчить про те, що це бомба уповільненої дії,
– сказав Єрмак.
"Якщо ви мене запитаєте, чи виключаю я такий сценарій – ні, не виключаю. Але я його б дуже не хотів. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб цього ніколи не було", – запевнив Єрмак.
Замороження конфлікту на Донбасі: що кажуть інші
- Журналіст Станіслав Асєєв зазначив, що на Донбасі потрібна стратегія замороження конфлікту. Мовиться про рівень, коли там перестануть стріляти та вбивати людей.
- Військовий журналіст Роман Бочкала також сказав про те, що на Донбасі "все йде до замороження".
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