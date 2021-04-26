Андрій Єрмак дуже погано ставиться до замороження конфлікту. За його словами, прийняте рішення щодо такого сценарію стає справжньою бомбою уповільненої дії.

Голова Офісу Президента зазначив, що це поганий сценарій будь-якої держави. Однак виключати його не можна.

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Приклад Нагірного Карабаху та інших точок свідчить про те, що це бомба уповільненої дії,

– сказав Єрмак.

До слова. У 2019 році Єрмак у Лондоні заявив, що Україна буде жити за сценарієм замороженого конфлікту. За його словами, такий сценарій можливий "якщо ми не домовимось".

"Якщо ви мене запитаєте, чи виключаю я такий сценарій – ні, не виключаю. Але я його б дуже не хотів. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб цього ніколи не було", – запевнив Єрмак.

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